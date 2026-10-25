Aaron Rodgers destrona a Peyton Manning en un histórico estreno de la NFL en Francia

Los Pittsburgh Steelers gozaron de una victoria para el libro de historia en Francia. Ante 78,488 espectadores en el Stade de France, se impusieron 16-10 a los New Orleans Saints, sellando con éxito su tercer triunfo consecutivo en la temporada regular durante el primer compromiso de la liga en territorio francés.

La cita consagró un nuevo capítulo entre las marcas históricas. Aaron Rodgers completó 19 de 30 envíos para 212 yardas, pero su momento cumbre llegó en el segundo cuarto: un espiral de 4 yardas hacia el ala cerrada Darnell Washington le permitió superar a Peyton Manning en pases de touchdown totales en la historia de la NFL.El dominio internacional y el colmillo de Rodgers

La actuación de Rodgers confirmó su mística en escenarios internacionales. Tras su victoria en Irlanda la campaña anterior, el veterano mariscal de campo volvió a dar cátedra de gestión de partido fuera de Estados Unidos. Rodgers congeló el reloj en los momentos de mayor tensión y liquidó las aspiraciones rivales con un acarreo decisivo en el último cuarto.

Las claves del partido en Saint-Denis se fundamentaron en el dominio absoluto de la línea de golpeo:

Asfixia por tierra: La defensiva de Pittsburgh borró el ataque terrestre de New Orleans, permitiendo apenas 18 yardas.

Golpe en zona roja: El linebacker Payton Wilson cortó una amenaza clara de los Saints al interceptar a Tyler Shough en el tercer episodio.

Precisión en la pierna: Chris Boswell aportó tres goles de campo cruciales, incluido uno de 47 yardas antes del descanso.

Motor terrestre: Jaylen Warren cargó con el peso de la ofensiva terrestre de los Steelers tras acumular 101 yardas por vía baja.

Un saldo de 5-2 para afianzarse en la élite

Con este resultado, los Pittsburgh Steelers colocan su registro en 5-2 dentro de la campaña, afirmándose como contendientes en la Conferencia Americana mientras la NFL festeja una incursión redonda en el mercado francés.