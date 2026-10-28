Jacobs enfrenta a la peor defensa terrestre de la NFL: ¿podrá despertar a los Packers ante Panthers?

Josh Jacobs tiene una oportunidad para cambiar el rumbo del ataque terrestre de los Green Bay Packers. El corredor y su equipo enfrentarán este jueves, en el Thursday Night Football, a los Carolina Panthers, con una defensa que permite 153.2 yardas por tierra por partido, justo cuando Green Bay ocupa el último lugar de la NFL en producción terrestre, con apenas 59.9 yardas por partido.

El duelo en Lambeau Field abrirá la Semana 8 de la NFL con dos equipos que necesitan recuperarse de una derrota. Los Packers tienen un récord de 4-3, mientras que Carolina llega con un récord de 3-3 y la urgencia de corregir los problemas que exhibió en su último partido.

Jacobs, ante una oportunidad para despertar a Green Bay

Los Packers necesitan encontrar respuestas por tierra. Antes de la Semana 7, el equipo promediaba apenas 59.8 yardas terrestres por partido. El regreso de Jacobs mejoró ligeramente la cifra, pero no resolvió el problema.

En su primer encuentro de la temporada, ante los Detroit Lions, el corredor sumó 36 yardas por tierra en 11 acarreos. También aportó 55 yardas por recepción y anotó un touchdown, aunque Green Bay terminó perdiendo.

Ahora, el enfrentamiento luce favorable para Jacobs. Carolina permite 153.2 yardas terrestres por partido, la cifra más alta de la liga. Los Panthers han tenido dificultades para contener la carrera durante buena parte de la campaña, una debilidad que Green Bay necesita aprovechar para quitarle presión a Jordan Love.

El desafío está en convertir esa ventaja estadística en producción real. Los Packers no pueden depender únicamente del juego aéreo si quieren mejorar su equilibrio ofensivo.

Jordan Love y Bryce Young buscan sacudirse sus errores

El partido también representa una oportunidad para que ambos quarterbacks recuperen confianza. Jordan Love viene de una derrota ante Detroit en la que Green Bay tuvo problemas para capitalizar sus oportunidades en la zona roja. Además, el pasador ha lanzado al menos una intercepción en cuatro de sus últimos cinco encuentros, una tendencia que deberá corregir ante Carolina.

Del otro lado, Bryce Young necesita dejar atrás una actuación complicada frente a Tampa Bay. El quarterback de los Panthers terminó con 163 yardas por pase, un touchdown y dos intercepciones. También perdió un balón suelto, por lo que acumuló tres entregas en la derrota por 43-13.

Young había mostrado mejores números en sus primeros partidos de la temporada, pero la última presentación evidenció cuánto puede sufrir Carolina cuando pierde la batalla de los errores.

La situación de su línea ofensiva tampoco ayuda. Los Panthers colocaron al tackle derecho Taylor Moton en la lista de reservas lesionados tras sufrir una fractura de peroné, una baja que obliga al equipo a reorganizar la protección de su quarterback.

¿Dónde ver el Carolina Panthers vs. Green Bay Packers?

Hora: 18:15 horas

Televisión de Paga: FOX One

Streaming en línea: NFL Game Pass