Bo Nix rompe el silencio sobre su bache con los Broncos y admite una secuela inesperada

Bo Nix ha roto el silencio sobre su baja de juego con los Denver Broncos. El quarterback de tercer año reconoció de manera franca que, aunque su tobillo derecho operado quirúrgicamente se encuentra bien, enfrenta un evidente obstáculo mental para recuperar su nivel en los emparrillados de la NFL.

Nix se lesionó el tobillo durante el tiempo extra de la victoria en playoffs sobre los Buffalo Bills en enero pasado, contratiempo que lo obligó a pasar por el quirófano y perderse el juego por el campeonato de la AFC que los Broncos perdieron ante los New England Patriots.

Mentiría si dijera que no", respondió Nix al ser cuestionado sobre el factor psicológico en su proceso. "Vuelves y cada día es un progreso. Estoy ahí afuera en el campo de práctica, repetición tras repetición, tratando de volver a estar en súper buena forma para estar listo cuando pueda correr"

Números a la baja: el impacto en la ofensiva de Denver

A pesar de que el mariscal de campo de los Broncos (4-2) enfatizó que no juega con miedo, las estadísticas reflejan un claro retroceso respecto a sus dos primeras campañas en la liga:

Juego terrestre nulo: Tras promediar 4.7 yardas por acarreo como novato y 4.3 la temporada pasada, en la presente campaña acumula apenas 37 yardas en 22 acarreos (promedio menor a 1.7 yardas).

Caída en yardaje aéreo: Pasó de promediar 231.2 yardas por pase por partido el año pasado a 174.8 yardas en el torneo actual.

Pérdida de doble amenaza: Su tendencia a soltar el balón rápido con pases de descarga en lugar de extender las jugadas por tierra ha permitido a las defensivas rivales saturar las vías de pase.

La postura de Sean Payton ante la crisis ofensiva

El entrenador en jefe de Denver, Sean Payton, fue enfático al señalar que sentar a Nix no es la solución. Payton asumió la responsabilidad tras tomar nuevamente el llamado de jugadas ofensivas, labor que le había otorgado al coordinador Davis Webb durante las primeras cuatro semanas.

Tengo que ser mejor al diseñar y cantar las jugadas", declaró Payton. "En conjunto, creo que su desempeño será un subproducto de que todos hagamos mejor nuestro trabajo".

Los Denver Broncos se preparan para visitar a los Arizona Cardinals (2-4), duelo en el que Nix buscará superar la barrera psicológica y reactivar la capacidad de acarreo que lo consolidó como titular en la NFL.