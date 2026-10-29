Los mejores y peores momentos de Sergio Checo Pérez en el GP de México

Este domingo, Sergio Checo Pérez volverá a correr el GP de México luego de un año de ausencia, tras no tener asiento durante 2025. Asimismo, afrontará su carrera número 300 en la Fórmula 1.

Sus mejores participaciones en el trazado mexicano se dieron con Red Bull en 2021 y 2022, carreras en las que consiguió subirse al podio. Durante 2015 sumó sus primeros puntos al volante de Force India. En contraste, 2023 y 2024 se convirtieron en una auténtica pesadilla para el mexicano.

Los mejores momentos de Checo en el GP de México

Su primer año con Red Bull en 2021

La carrera de 2021 representó un momento histórico para el deporte motor mexicano, pues, por primera vez en la historia, un mexicano subió al podio del GP de México. Algo que no lograron pilotos como Pedro Rodríguez, Moisés Solana o Esteban Gutiérrez.

En aquella ocasión, Checo Pérez largó desde la cuarta posición y aprovechó un error en la entrada de la primera curva para arrebatarle el tercer puesto a Valtteri Bottas. Desde ese momento, el mexicano gestionó la posición y se quedó a un segundo de Lewis Hamilton, quien terminó segundo.

GP de México 2022

Tras una calificación complicada, Checo partió desde la segunda fila, en el cuarto sitio. En la primera vuelta, consiguió adelantar al piloto de Mercedes George Russell, quien cometió un error en la salida de la curva tres, algo que aprovechó el tapatío para superarlo y arrebatarle la posición.

Su estrategia fue realizar solo una parada, por lo que la gestión de sus gomas fue clave para sostener la ventaja hasta el final. Aquella temporada, Checo terminó tercero en el Campeonato Mundial de Pilotos, solamente tres puntos por detrás de Charles Leclerc, de Ferrari.

'Checo' Pérez y Max Verstappen en el podio de México. Mexsport

Sus primeros puntos en el regreso de la categoría a México en 2015

Al volante de Force India, consiguió sumar sus primeros puntos en casa tras finalizar octavo. Checo arrancó desde la novena posición y apostó por una sola parada, en la que montó el compuesto duro, y gestionó los neumáticos durante 53 vueltas.

Esto le bastó para finalizar en los puntos y terminar por delante de Max Verstappen, quien en aquel entonces corría para Toro Rosso, el equipo júnior de Red Bull.

Sus peores resultados en México

2018: un problema mecánico terminó con su carrera

La edición de 2018 dejó uno de los primeros tragos amargos de Checo en el circuito mexicano. El piloto, entonces vinculado con Force India, tuvo que abandonar por un problema en el sistema de frenos de su monoplaza.

El DNF llegó cuando aspiraba a terminar entre los diez primeros. La falla le impidió completar la carrera y frustró sus posibilidades de sumar puntos ante la afición mexicana.

2023: el accidente en la primera curva

Uno de los episodios más dolorosos para la afición mexicana llegó en su mejor año con Red Bull, pues Checo abandonó por un contacto con Charles Leclerc.

Partió desde el quinto puesto y aprovechó la recta principal del Hermanos Rodríguez para tomar la succión de Daniel Ricciardo y colocarse en paralelo con Verstappen y Leclerc en la curva uno. El mexicano atacó por el exterior, pero el monegasco no cedió y un contacto terminó con sus aspiraciones de hilar un tercer podio de manera consecutiva en su país.

El DNF de Checo en el GP de México 2023.. Mexsport

Aquella fue su mejor temporada en la categoría, ya que por primera vez en su carrera consiguió ser subcampeón del mundo. Firmó dos victorias y nueve podios, lo que le bastó para conseguir 285 puntos.

2024: su año más complejo en la Fórmula 1

Durante la temporada, el mexicano no logró adaptarse a las actualizaciones del monoplaza, pues el balance del RB20 era inestable en el eje trasero, lo que se alejaba bastante del estilo de conducción de Checo, quien ha declarado que prefiere un auto en el que la mayor carga esté en las ruedas delanteras.

El GP de México expuso las dificultades del tapatío para encontrar el balance en el circuito más desafiante del calendario en cuanto a la puesta a punto de los monoplazas. Esto se reflejó en su desempeño, al ser eliminado en la Q1 de la calificación y terminar en la decimoséptima posición durante la carrera.

Sergio 'Checo' Pérez durante el primer día de actividades en el Gran Premio de México 2024. Reuters

Se prevé un GP de México 2026 difícil para Checo y Cadillac

La carrera de este fin de semana será difícil para el tapatío, pues, además de los constantes problemas de fiabilidad que han sufrido durante la temporada, el motor Ferrari apunta a verse afectado por la altitud del Autódromo Hermanos Rodríguez, que reduce la densidad del aire y exige más al turbocompresor. Por ello, su principal objetivo será evitar comprometer la temperatura de su unidad de potencia para no sufrir un posible abandono.