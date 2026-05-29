Últimas pruebas del Estadio Ciudad de México para el Mundial 2026

El Estadio Ciudad de México espera con ansias el jueves 11 de junio para recibir a más de 80,000 aficionados para la inauguración del Mundial 2026, donde la Selección Mexicana de Javier Aguirre se medirá a Sudáfrica por los primeros tres puntos del torneo; el recinto tendrá un total de 5 partidos durante la justa.

A poco menos de dos semanas de que arranque la actividad sobre el terreno de juego de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el renombrado Estadio Ciudad de México se mantiene haciendo pruebas de cara a su tercera inauguración mundialista, añadiendo una página a su historia.

La lista final de Javier Aguirre aún no se revela y, a pesar de que se conocería antes de lo planeado, el recinto muestra diversas novedades, una de ellas el juego de luces en la parte más alta del estadio, donde las tan criticadas lonas del Coloso de Santa Úrsula dan una nueva vida al recinto en donde se consagraron Pelé y Diego Armando Maradona.

Es posible que esta distinción no pueda apreciarse en 2 de los 5 juegos que se llevarán a cabo en el recinto, debido a los horarios de los compromisos, sin embargo, es una nueva modificación en un emblemático estadio que reunirá la mirada de miles de millones de aficionados el jueves 11 de junio.

Partidos del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México

En caso de que México termine la Fase de Grupos en lo más alto del sector A, el Tri estaría disputando –al menos- tres de los 5 partidos que el Estadio Ciudad de México albergará durante la justa mundialista; en caso de acceder a Octavos de Final, estaría presente en el 80% de los duelos celebrados en el epicentro del país.

México Vs Sudáfrica / jueves 11 de junio – 13:00 horas.

Colombia Vs Uzbekistán / miércoles 17 de junio – 20:00 horas.

México Vs Chequia / miércoles 24 de junio – 19:00 horas.

Partido de 16avos de Final / martes 30 de junio – 19:00 horas.

Partido de Octavos de Final / domingo 5 de julio – 13:00 horas.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

El Estadio Ciudad de México cuenta con una capacidad mayor a los 80,000 aficionados para el Mundial 2026. Mexsport

BFG