Canelo Álvarez pacta su regreso: Retará a Christian Mbilli en Arabia Saudita por el trono de las 168 libras del CMB

El próximo 12 de septiembre, la tradición del boxeo mexicano se trasladará a una latitud inédita. Saúl "Canelo" Álvarez volverá al encordado para enfrentar a Christian Mbilli en Arabia Saudita, en la continuación de una era bajo el cobijo financiero de Turki Al-Sheikh. Tras caer por decisión unánime ante Terence Crawford en septiembre de 2025 y perder su hegemonía en la división de los supermedianos, el tapatío reaparece con el objetivo de recuperar el cetro verde y oro del Consejo Mundial de Boxeo.

La noticia fue dada a conocer por el sitio The Ring, que es propiedad de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita que preside Al-Sheikh.

La ruta hacia este combate tiene un trasfondo administrativo y monetario. Mbilli, quien sostuvo un empate ante Lester Martínez en la misma cartelera donde Crawford venció a Canelo, ascendió de campeón interino a absoluto luego de que el CMB despojara al estadunidense de su cinturón por una disputa de tarifas. Ahora, el francés de origen camerunés, invicto y situado como el tercer mejor exponente de la categoría según The Ring, se interpone entre Álvarez y el inicio de su redención deportiva.

¿Cuánto ganará el Canelo por la pelea?

En paralelo, la carrera de Álvarez cambió de geografía. El acuerdo con el jeque Turki Al-Sheikh trasladó el centro de sus combates hacia Arabia Saudita. Cuatro peleas en ese territorio, una más en Las Vegas, una cifra total de 400 millones de dólares.

La pelea ante Mbilli es un intento de recuperar un título, también es la primera estación tras la derrota, el punto donde la narrativa deportiva vuelve a tomar forma competitiva. En el ranking de The Ring, Álvarez figura como el número 1 de la división, Mbilli aparece en la tercera posición.

El cinturón del WBC cambia de manos con frecuencia en esta historia reciente. Lo tuvo Crawford, lo dejó por fuera del ring, lo heredó Mbilli, ahora queda en disputa frente a un excampeón que busca reescribir su lugar en la categoría.