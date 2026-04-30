‘Memo’ Ochoa reaccionó sobre su sexto Mundial y retiro

Guillermo Ochoa está cerca de hacer historia, al jugar su sexto Mundial con la Selección Mexicana. Un hito que también supondrá su posible retiro del futbol, tanto con el AEL Limassol como con el Tricolor. Una información que ‘Memo’ no pasó por desapercibida y reaccionó a la publicación.

Según el periodista Fabrizio Romano, ‘Memo’ Ochoa formará parte de la convocatoria de Javier ‘El Vasco’ Aguirre para el Mundial 2026 y después del torneo, el portero mexicano se retirará del futbol profesional.

'Memo' Ochoa está en un grupo selecto de jugadores con 40 años que podrían disputar el Mundial 2026 Mexsport

“Memo Ochoa jugará su sexta Copa del Mundo representando a México, ya que el legendario portero formará parte de la plantilla. Ochoa se retirará del fútbol profesional inmediatamente después, dejando su club y la selección nacional”, publicó Romano en “X”.

La publicación no pasó desapercibida por ‘Memo’ Ochoa, quien reposteó el mensaje en la misma red social.

A su llegada a la Selección Mexicana, Javier ‘El Vasco’ Aguirre fue claro al abrirle las puertas a los futbolistas por su calidad, más allá de la edad. En el caso específico de ‘Memo’ Ochoa, resaltó la presencia que tiene en el vestidor.

“Creo mucho en el futbolista mexicano más allá de su edad. Creo en la calidad y en los procesos. Es un señor, inmediatamente se nota su presencia en el vestidor, ayuda mucho a los jóvenes y tiene carisma”, indicó.

En Inglaterra 1966, Antonio ‘La Tota’ Carbajal fue el portero de la Selección Mexicana en el duelo contra Uruguay; en aquella ocasión tenía 37 años, misma edad que tuvo Oscar ‘Conejo’ Pérez en el Mundial de Sudáfrica.

Si ‘Memo’ Ochoa ve acción en el Mundial 2026, lo haría a los 40 años.