La drástica decisión de Monterrey con Esteban Andrada tras su sanción

La directiva de los Rayados de Monterrey enfrenta una de las situaciones más complejas y polémicas de los últimos tiempos fuera de las canchas de la Liga MX. Lo que parecía ser una aventura europea para Esteban Andrada en la segunda división de España, terminó por convertirse en una pesadilla legal y deportiva que golpea directamente los intereses del club regiomontano. Tras la violenta agresión sobre Jorge Pulido en el duelo entre Real Zaragoza y Huesca, las consecuencias alcanzaron niveles alarmantes para el guardameta argentino.

Esteban Andrada atajando un balón con el pie. Mexsport

La resolución de las autoridades españolas cayó como un balde de agua fría en la Sultana del Norte: una suspensión de 13 partidos. Este castigo no solo mancha la imagen del futbolista, sino que representa un obstáculo logístico insuperable para la institución dueña de su carta. El reglamento es claro y, debido a los convenios de la FIFA, dicha sanción tendría que cumplirse en el futbol mexicano en caso de que el arquero regrese a la plantilla albiazul, lo que lo inhabilitaría prácticamente durante todo un torneo corto.

RESCISIÓN DE CONTRATO: LA OPCIÓN QUE TOMA FUERZA

Ante la gravedad de los hechos, los altos mandos de Monterrey ya no ven con buenos ojos el retorno del cancerbero. La posibilidad de rescindir el contrato de la "Sabandija" dejó de ser un rumor de pasillo para convertirse en una alternativa real sobre la mesa de la directiva. El club no desea cargar con un activo que no podrá tener actividad oficial por un tiempo tan prolongado, sumado al impacto negativo que genera un comportamiento de esa índole en los valores de la institución.

Esteban Andrada con el balón en su mano derecha. Mexsport

El periodista Felipe Galindo confirmó que en el seno del equipo ya evalúan seriamente cortar por lo sano. La directiva buscó siempre proteger el patrimonio del club, pero una inactividad forzada de 13 fechas devalúa cualquier activo y complica la planificación deportiva. Mantener el sueldo de un jugador que no puede pisar el terreno de juego resulta poco atractivo para la gestión financiera de la Pandilla.

EL NUEVO DIRECTOR TÉCNICO TENDRÁ LA ÚLTIMA PALABRA

A pesar de que la cúpula de Rayados tiene la intención de terminar la relación laboral, existe un factor determinante que frenó la ejecución inmediata de la baja: la llegada del próximo timonel. La estructura deportiva de Monterrey decidió que el nuevo DT sea quien ponga el veredicto final sobre el futuro de Esteban Andrada. Si el estratega entrante considera que el portero es una pieza recuperable a largo plazo, el club podría reconsiderar la rescisión.

Esteban Andrada recostándose por el balón. Mexsport

Sin embargo, el panorama luce oscuro para el argentino. Con un plantel que exige resultados inmediatos y una afición que no perdona indisciplinas de este calibre, lo más probable es que el ciclo de Andrada con la camiseta de rayas llegó a su fin de forma estrepitosa. El futbol da revanchas, pero en el Estadio BBVA parece que el crédito se agotó tras el escándalo protagonizado en el viejo continente.