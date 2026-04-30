El Manchester United prepara oferta millonaria por Eduardo Camavinga: ¿se dejará el Real Madrid?

Informes de la prensa deportiva internacional han revelado el fuerte interés del Manchester United por el centrocampista francés Eduardo Camavinga, del Real Madrid. Los Diablos Rojos planean presentar una oferta inicial que, según las fuentes más citadas, rondaría los 60 millones de euros. Es importante notar que otras cifras han circulado, oscilando entre los 50 millones de euros y un extremo de 130 millones de euros, según el diario británido The Sun.

Los informes apuntan a que la directiva del Manchester United ya se ha puesto en contacto con los representantes del jugador para explorar su disponibilidad respecto a dejar el club blanco durante el próximo mercado de contrataciones de verano.

No obstante, los medios españoles habían afirmado que el jugador no tiene intención de dejar el Real Madrid y aspira a continuar en el equipo el mayor tiempo posible, buscando demostrar su valía como un elemento fundamental en la alineación

Eduardo Camavinga and Trent Alexander-Arnold, durante un calentamiento del Madrid. Reuters

El club madrileño, aunque valora la polivalencia, energía y capacidad de adaptación del jugador, no tenía previsto abrirle la puerta, pero la irrupción de las ofertas los obligaría a "estudiar la situación". Algunas fuentes señalan que el equipo multicampeón de Europa podría dar luz verde a una venta por una cifra de 55 a 60 millones de euros.

El Manchester United no es el único cuadro de la Premier League atento al jugador galo. Se ha reportado interés específico del Liverpool, que también estaría preparando una oferta de 60 millones de euros. Otros clubes como el Chelsea y el Paris Saint Germain permanecen atentos a la situación.