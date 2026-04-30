“Será nuestra mayor prueba”: La advertencia de ‘Checo’ Pérez y Cadillac para el GP de Miami

El Gran Premio de Miami se perfila como un punto de inflexión para la escudería Cadillac en la presente temporada ya que el equipo americano llega con su primer gran paquete de actualización y para Sergio ‘Checo’ Pérez la evolución del monoplaza es evidente, aunque reconoce que este fin de semana será el examen definitivo para el equipo.

“Creo que vamos en la dirección correcta. Definitivamente estamos progresando cada fin de semana de carrera, que es lo principal para nosotros”, afirmó Pérez en la conferencia de prensa previo a la carrera de Miami, cuarta fecha del calendario.

El tapatío subrayó la importancia de las piezas que se debutarán en el trazado de Florida: “Creo que, hasta ahora, esta será nuestra mayor prueba porque traemos un paquete de mejoras importante, y obviamente todos los demás también. Así que todo depende de si el nuestro es más grande que el de los demás”.

El éxito para la estructura estadunidense no se medirá solo en puntos, sino en la validación de sus procesos de ingeniería. “Si todo funciona, nos dará mucha confianza en nuestras herramientas de desarrollo de cara al futuro. Es un fin de semana muy importante para nosotros y, obviamente, al ser la carrera de casa para el equipo, es un fin de semana crucial en general”, añadió el piloto, quien busca superar el rendimiento mostrado en la ronda anterior: “Lograr progresos respecto a Suzuka... eso será un muy, muy buen fin de semana”.

Seguridad y evolución técnica: El consenso tras el susto en Suzuka

Más allá de la competencia, existe una voluntad unánime entre los actores de la categoría para implementar cambios inmediatos en los protocolos y la configuración de los Grandes Premios.

Pérez fue tajante sobre la necesidad de estas modificaciones que se pondrán en marcha desde Miami tras la aprobación de la F1, FIA y los equipos.

“Lo que pasó en Suzuka fue muy, muy aterrador. Desde el punto de vista de la seguridad, había urgencia por cambiar las cosas”. Esta postura es compartida por otros pilotos, como Oscar Piastri, quien destacó la apertura al diálogo: “Es algo muy bueno de ver; ver a los equipos, a la FIA, a la Fórmula 1 y a los pilotos intentando mejorar lo que tenemos actualmente, y creo que será un paso muy positivo”.

“Necesitamos ver cómo resultan esos cambios una vez que estemos en condiciones de carrera y de clasificación, porque con estas reglas es muy difícil predecir nada. Lo mejor de todo es que estamos abiertos a ello”, finalizó el competidor de Cadillac.