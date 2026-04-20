Rafa Márquez ya firmó con el Tri hasta 2030; Andrés Guardado lo acompañaría

El plan y el proyecto de cara al Mundial 2030 se mantendría más firme que nunca en la Selección Mexicana, mismo que estaría encabezando Rafa Márquez junto con una leyenda del Tri como lo es Andrés Guardado; este sería el Cuerpo Técnico del Kaiser, quien ya habría estampado su firma en el contrato.

Siendo actual Auxiliar Técnico de Javier Aguirre, Rafael Márquez se encuentra en la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026 en vísperas de la lista final de jugadores que representarán al Tri a partir del jueves 11 de junio cuando se paren en la cancha del Estadio Banorte para enfrentar a Sudáfrica.

Con todo lo que representa, el Mundial 2030 es el siguiente paso en este proceso en donde el Tri deberá dar un paso hacia delante y explotar lo realizado en este periodo, mismo en el que estará encabezando Rafa Márquez:

Está firmado su contrato, está cerrado en un 80% su Cuerpo Técnico; Andrés (Guardado) es una opción, me gustaría no decirlo yo, que lo diga él (Rafa Márquez), pero Andrés puede ser una muy buena opción”, mencionó Duilio Davino en entrevista para Fox Sports.

México ya estará disputando Eliminatorias mundialistas para la Copa del Mundo a disputarse en 2030. Mexsport

En cuanto al Cuerpo Técnico que estaría acompañando a Rafa Márquez en su paso por Selección Mexicana, destaca el nombre de un par de exfutbolistas del Tri que ya saben lo que es ser parte de una Copa Mundial de la FIFA. Estos son:

Alfredo Talavera / mundialista con el Tri, se desempeñaría como entrenador de porteros, teniendo a Raúl Rangel, Luis Ángel Malagón, Carlos Acevedo y Carlos Moreno como principales opciones para el arco nacional.

Andrés Guardado / con 5 Copas del Mundo de experiencia y 19 años vistiendo la playera del combinado nacional, el Principito sería la ‘carta fuerte’ en el Cuerpo Técnico de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2030.

Vidal Paloma / con experiencia en el Alajuelense de Costa Rica y siendo el actual director de la liga menor entre España y Turrúcanes, Vidal Paloma ya cuenta con conocimiento de lo que es trabajar con el Kaiser, mismos que compartieron vestidor en el paso del mexicano por el Barcelona B.

La Copa Oro y Nations League (ambos a disputarse en 2027 y 2029) serán los torneos oficiales que estará jugando la Selección Mexicana orquestada por Rafa Márquez en el proceso mundialista, además de las Eliminatorias mundialistas y una posible invitación a Copa América.

BFG