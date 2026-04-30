Mike Jackson dirigirá al Burnley y se desataron los memes

El furor por Michael Jackson llegó al Burnley y se desataron los memes. El equipo que se despedirá de la Premier League, anunció la salida de Scott Parker y la incorporación de Mike Jackson como su técnico interino para los últimos duelos en la máxima categoría.

“Mike Jackson, con el apoyo del cuerpo técnico actual, se hará cargo del equipo de forma interina para los cuatro partidos restantes del Burnley en la Premier League, empezando por el encuentro del viernes como visitante contra el Leeds United”, indicó el equipo.

¿QUIÉN ES MIKE JACKSON, NUEVO TÉCNICO DEL BURNLEY?

Mike Jackson inició su camino como técnico en el Shrewsbury Town en 2010. Fue nombrado como parte del cuerpo técnico de Vincent Kompany para la temporada 2022/2023; una temporada antes entrenó al equipo Sub-23 del Burnley.

Jackson se retiró como jugador a mitad de la temporada 2009/2010. El exdefensa militó en el Blackpool, Preston North End y Tranmere Rovers.

LOS PARTIDOS QUE LE QUEDAN AL BURNLEY EN LA PREMIER LEAGUE:

- Viernes 1 de mayo: Leeds United vs. Burnley.

- Domingo 10 de mayo: Burnley vs. Aston Villa.

- Lunes 18 de mayo: Arsenal vs. Burnley.

- Domingo 24 de mayo: Burnley vs. Wolverhampton.

LA REACCIÓN DE LOS AFICIONADOS AL ANUNCIO DE MIKE JACKSON: