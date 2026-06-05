Selección de Irán inicia trámites de visado con EU en Turquía

La selección de Irán siguió con los trámites para obtener sus visados estadunidenses de cara al Mundial 2026. La FIFA les pidió entregar sus pasaportes a la Embajada de Estados Unidos en Turquía.

“Ayer (jueves) mantuve conversaciones con la FIFA sobre los visados estadunidenses. Se nos pidió entregar todos los pasaportes en la embajada de Estados Unidos en Ankara”, indicó Mehdi Taj, presidente de la federación iraní.

La selección de Irán espera una respuesta hoy o a más tardar mañana Reuters

La selección de Irán se encuentra concentrada en Ankara, Turquía. El plan que tienen trazados es que el sábado dejen el país rumbo a España, para después viajar a México, donde Tijuana será su campo base.

Mehdi Taj espera tener una respuesta este viernes 5 de junio o a más tardar el sábado 6 de junio.

En Irán esperan que se expidan todos los visados y no haya ningún problema Reuters

“Creo que se expedirán todos los visados (estadounidenses) y que ya no habrá ningún problema al respecto”, afirmó.

La selección de Irán disputará su primer partido del Mundial el próximo 15 de junio en Los Ángeles, cuando enfrente a Nueva Zelanda.

Después se enfrentará a Bélgica el 21 de junio (también en Los Ángeles) y a Egipto el 27 de junio en Seattle dentro del grupo G.