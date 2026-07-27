Red Bull F1 ficha a Gwen Lagrue de Mercedes como nuevo director de jóvenes pilotos

El rumor se convirtió en verdad y el gurú de los jóvenes pilotos de Mercedes, el mismo que ayudó al desarrollo de Andrea Kimi Antonelli hasta escalar con las flechas de plata y convertirse en el líder del campeonato, Gwen Lagrue, anunció su contrato con Red Bull como el nuevo director del programa de jóvenes pilotos.

Lagrue llega para reemplazar al histórico Helmut Marko quien dejó la escudería a finales del 2025 y, con ello, el legado de pilotos como Sebastian Vettel y Max Verstappen. El Red Bull Junior Program se había destacado por ser el mayor proveedor de talento no solo para el equipo, sino para la F1 y otros campeonatos con algunos de sus egresados brillando en otras series como el FIA WEC o hasta IndyCar.

El directivo, reconocido ampliamente en el paddock por su capacidad para descubrir talentos, se unirá formalmente al equipo de liderazgo en 2027 y reportará directamente a Laurent Mekies, Director Ejecutivo y Jefe de Equipo de la escudería austriaca.

La llegada de Lagrue representa un paso clave para reestructurar la cantera que históricamente ha abastecido a la Fórmula 1, tomando el relevo tras el legado construido por Helmut Marko durante más de dos décadas al frente de la academia.

El proyecto para formar a las futuras estrellas de la Fórmula 1

Sobre este importante nombramiento, Laurent Mekies, director del equipo Red Bull, destacó las cualidades del nuevo integrante del equipo y reafirmó el compromiso de la organización con la formación de nuevos talentos:

"Gwen es uno de los mejores desarrolladores de talento en la F1 y conozco de primera mano la experiencia, el liderazgo y la pasión que aporta al desarrollo de jóvenes pilotos. Queremos reconocer una vez más la extraordinaria contribución que Helmut Marko ha realizado durante más de dos décadas creando y dirigiendo el Junior Programme. Este programa se ha convertido en el referente de la F1 gracias a su visión, compromiso y capacidad para identificar talentos excepcionales", señaló el directivo francés.

Por su parte, Lagrue pone fin a una etapa de 11 años dentro de la estructura de Mercedes para emprender este nuevo camino dentro de la organización con sede en Milton Keynes:

"Unirme a Red Bull Racing marca el comienzo de un emocionante nuevo capítulo para mí. Después de once años memorables en Mercedes, sentí que este era el momento adecuado para asumir un nuevo desafío. El Red Bull Junior Programme es uno de los programas de desarrollo de pilotos más respetados y exitosos del automovilismo", concluyó el directivo.