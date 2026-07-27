México domina el remo en Centroamericanos 2026: Alexis López y Kenia Lechuga conquistan el oro

México volvió a brillar en el remo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 gracias a las medallas de oro conquistadas por Alexis López y Kenia Lechuga, quienes se impusieron en las pruebas individuales para ampliar la cosecha tricolor.

En la final de Single Scull Masculino (M1x), Alexis López cruzó la meta en 7:23.11 minutos, resultado que le permitió quedarse con la medalla de oro y darle a la delegación mexicana un nuevo título en la disciplina.

La medalla de plata fue para el dominicano Ignacio Vásquez, con un registro de 7:25.69, mientras que el bronce quedó en manos del cubano Leduar Suárez, quien finalizó la prueba con un tiempo de 7:33.53.

Kenia Lechuga también sube a lo más alto del podio

La jornada dorada para México se completó con la actuación de Kenia Lechuga, quien conquistó la prueba Single Scull Femenino (W1x) tras detener el cronómetro en 7:54.49 minutos.

Con estas victorias, la delegación mexicana reafirma su protagonismo en el remo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, disciplina en la que continúa sumando medallas para mantenerse entre las potencias de la competencia.