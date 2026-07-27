Eric Bieniemy rompe filas con los Chiefs: arrestan a su hijo Elijah tras disparar contra su madre

El mundo de la NFL se ha visto sacudido por un drama personal que trasciende el emparrillado. Eric Bieniemy, coordinador ofensivo de los Kansas City Chiefs, atraviesa horas de incertidumbre tras un grave incidente familiar ocurrido este fin de semana en su residencia privada en Virginia.

El reporte policial del tiroteo en Ashburn, Virginia

El reporte oficial de la oficina del alguacil del condado de Loudoun confirmó que el domingo por la noche, los servicios de emergencia acudieron a un llamado por disparos en una vivienda de Ashburn.

En el lugar, Mia Bieniemy, esposa del entrenador de 57 años, recibió impactos de bala y fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, donde se encuentra bajo atención médica por lesiones graves, aunque reportada en condición estable.

El principal sospechoso del ataque es su propio hijo, Elijah Zion Bieniemy, de 27 años. Según los informes de las autoridades locales, el joven fue arrestado en la escena y enfrenta cargos graves que incluyen:

Lesiones dolosas agravadas.

agravadas. Uso de arma de fuego en la comisión de un delito grave.

en la comisión de un delito grave. Disparo de arma de fuego dentro de una propiedad ocupada.

Actualmente, Elijah Bieniemy permanece detenido sin derecho a fianza en el centro de reclusión del condado de Loudoun.

Eric Bieniemy abandona el campamento de los Kansas City Chiefs

Para Eric Bieniemy, quien regresó este año a los Chiefs para su segunda etapa como coordinador ofensivo —tras su exitoso periodo de campeonatos entre 2018 y 2022—, el impacto ha sido inmediato.

El entrenador, que el domingo se encontraba en Missouri participando en el campamento de entrenamiento (training camp) del equipo, tuvo que abandonar sus responsabilidades profesionales de forma urgente para atender la crisis familiar. Su ausencia en la práctica de este lunes fue el primer aviso público de la gravedad del suceso.

La organización de Kansas City emitió un comunicado breve expresando que están al tanto del incidente y pidiendo total privacidad para la familia, evitando ofrecer más detalles sobre el futuro inmediato del cuerpo técnico liderado por Andy Reid.