Chicharito Hernández no se retira y jugará en Estados Unidos con este club 

Tras su paso por Chivas, el futuro de Javier Hernández estaba en el aire. Muchos aseguraban que, a sus 38 años y después de una carrera llena de éxitos en Europa y la Liga MX, el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana se preparaba para colgar los botines.

Sin embargo, su futuro ya toma otros rumbos. Lejos de retirarse, el delantero ha decidido aceptar un nuevo desafío profesional que lo mantendrá ligado al futbol de élite y, al mismo tiempo, le permitirá convertirse en la cara visible de un proyecto ambicioso en Estados Unidos.

Javier 'Chicharito' Hernandez en su último torneo con Chivas; jamás anotó en Liguilla. Mexsport

Chicharito ya tendría contrato para firmar con el Atlético Dallas

El reconocido periodista italiano Fabrizio Romano informó que el ‘Chicharito’ Hernández ha llegado a un acuerdo para unirse al Atlético Dallas, convirtiéndose en el primer fichaje de la historia del nuevo club de la USL Championship.

El delantero mexicano, de 38 años, comenzará a jugar a partir de 2027, cuando el equipo haga su debut oficial en la segunda división del futbol estadounidense.

Aunque su debut en el campo se retrasará hasta la temporada inaugural del club, Chicharito contribuirá de inmediato al proyecto.

El delantero se involucrará desde ya en la construcción de la identidad del equipo, aportando su experiencia, liderazgo y atractivo mediático a una franquicia que busca posicionarse rápidamente en el panorama del futbol norteamericano.

¿Quién es el Atlético Dallas?

El Atlético Dallas es un club profesional de futbol masculino con sede en el área metropolitana de Dallas, Texas.

Fundado el 19 de noviembre de 2024 como franquicia de expansión de la USL, el equipo planea debutar en la USL Championship en 2027. Disputará sus partidos como local en el histórico Cotton Bowl, estadio con capacidad para más de 92 mil espectadores ubicado en Fair Park, en el corazón de Dallas.

'Chicharito' cerró su etapa con Chivas. Mexsport

El nombre del club está inspirado en el Atlético de Madrid y su identidad busca reflejar la cultura texana y la pasión por el futbol en una de las regiones con mayor presencia latina de Estados Unidos.

El grupo propietario está liderado por Matt Valentine y Sam Morton, junto a otros socios, e incluye una estructura de formativas a través de una alianza con el club juvenil Renegades Soccer.

El francés Peter Luccin, exjugador del Atlético de Madrid y con experiencia en el banquillo de FC Dallas, fue nombrado primer entrenador del equipo.