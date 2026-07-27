¡Bienvenido, Rey! Los Philadelphia 76ers hacen oficial la llegada de LeBron James 

LeBron James fue anunciado como nuevo jugador de los Philadelphia 76ers, en un movimiento que sacude a la NBA y coloca a la franquicia entre las principales candidatas al campeonato de la próxima temporada.

La incorporación del veterano alero representa uno de los fichajes más importantes del mercado. Con cuatro títulos de la NBA, múltiples premios al Jugador Más Valioso (MVP) y un legado como máximo anotador en la historia de la liga, James aportará experiencia, liderazgo y calidad a un equipo que aspira a conquistar el título.

LeBron James fortalece el proyecto de los 76ers

La llegada del veterano estadounidense supone un impulso para las aspiraciones de Philadelphia, que busca consolidarse como uno de los equipos más competitivos de la Conferencia Este.

La directiva de los 76ers destacó el profesionalismo, la ética de trabajo y la influencia de LeBron dentro y fuera de la cancha, cualidades que consideran fundamentales para fortalecer al grupo de cara a la nueva campaña.

El palmarés de una leyenda viviente que llega a Philadelphia:

Anillos de Campeón: 4 (con Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Los Angeles Lakers).

Premios MVP de la Temporada: 4.

Selecciones al All-Star Game: 22.

Objetivo principal: Romper la sequía de 43 años sin un título en la ciudad de Philadelphia.

Un fichaje que cambia el panorama de la NBA

Además del impacto deportivo, la incorporación de LeBron James convierte a Philadelphia en uno de los equipos que concentrarán mayor atención durante la temporada. La expectativa entre la afición y el resto de la liga crece ante la posibilidad de ver al histórico alero liderar una nueva candidatura al campeonato.