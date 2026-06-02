EU advierte a Irán: ‘bajo la lupa’ para evitar infiltrados

En Estados Unidos tendrán “bajo la lupa” a la selección de Irán, debido a que no quieren a iraníes que se infiltren en la delegación que estén vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

“Lo que no vamos a permitir es que incluyan en su delegación a un grupo de personas que sabemos que no tienen nada que ver con el deporte y que tienen vínculos con el IRGC o cosas de esa índole, por lo que vamos a vigilar eso muy de cerca”, mencionó Marco Rubio, secretario de Estado, en una audiencia de la comisión de la Cámara de Representantes.

EU vigilará muy cerca a la delegación de Irán Reuters

El funcionario señaló que Washington “no tiene ningún problema” con que la selección de Irán y su personal de apoyo entraran en el país.

La selección de Irán viajará el próximo sábado a España antes de trasladarse a México.

La guerra contra Irán por un ataque conjunto israelí-estadunidense lo cambió todo para el Team Melli.

El próximo jueves, los iraníes tienen planeado disputar un amistoso contra Mali Reuters

“La situación en el país, y en particular la guerra, ha trastocado todos nuestros planes. Habíamos previsto buenos partidos de preparación, entre ellos uno contra España, que fue cancelado en febrero”, indicó Mehdi Taj, presidente de la Federación iraní.

El próximo jueves, los iraníes tienen planeado disputar un amistoso contra Mali en Antalya, Turquía. Vienen de una victoria de 3-1 sobre Gambia.

Para el presidente de la Federación iraní, la preparación de su selección se vio afectada por las “dificultades financieras” derivadas de la crisis económica y de la depreciación de la moneda nacional frente al dólar.