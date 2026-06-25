Selección de España rinde homenaje a víctimas por terremotos en Venezuela

Los integrantes de la Selección de España, previo a su primer entrenamiento en Guadalajara, México, rumbo al duelo del Mundial 2026 contra Uruguay, realizaron un homenaje para Venezuela, nación que sufre los estragos de un potente terremoto doble de magnitud (7.2 y 7.5 respectivamente), ayer miércoles.

Al saltar a la cancha sintética de la Sports Arena de Zapopan, los ibéricos formaron un círculo en el centro del campo y guardaron un minuto de silencio.

Los seleccionados formaron un círculo en el centro del campo y guardaron un minuto de silencio Héctor López Ramírez

En las últimas horas, desde Venezuela se ha reportado un saldo de 164 muertos y aproximadamente mil heridos, de acuerdo con Delcy Rodríguez, presidenta encargada.

Después del minuto de silencio, los futbolistas españoles cerraron el tributo con aplausos; el inicio de la sesión estuvo abierta para los medios de comunicación acreditados por FIFA.

España realizó un entrenamiento en el Sports Arena de Zapopan Héctor López Ramírez

España arribó a Guadalajara, Jalisco, con el cálido apoyo de los aficionados mexicanos, quienes abarrotaron la noche de ayer su hotel de concentración.

Será este viernes 26 de junio cuando España cierre la fase grupal del Mundial 2026 contra la Selección de Uruguay, en el Estadio Guadalajara (Grupo H, 18:00 horas).

La selección de España realizó un homenaje para Venezuela Héctor López Ramírez

“Como todos los partidos, ilusión y ganas de sacar estos puntos. Estamos adaptados a los escenarios. Nuestro futbol está llegando a todos los sitios”, destacó sobre el sentir del vestidor español el delantero Yéremy Pino.

Al tercer juego del sector, el más atractivo de los que alberga México, España llega con cuatro unidades, mientras que Uruguay apenas suma dos unidades, las mismas que Cabo Verde; Arabia Saudita solamente tiene un punto.