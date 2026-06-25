España llegó a Guadalajara; mexicanos aclaman a Lamine Yamal

La selección de España ya está en Guadalajara y fue recibida por varios aficionados mexicanos, que esperaron a ver a Pedri o Lamine Yamal, de los jugadores más ovacionados, previo al cierre del Grupo H del Mundial ante Uruguay.

Varios aficionados portaron playeras de España, máscaras de luchadores mexicanos, matracas y no pudo faltar el sombrero de charro para darles la bienvenida.

La selección de España viajó de un vuelo chárter desde su campamento base en Chattanooga, Estados Unidos, a Guadalajara.

En territorio mexicano, busca ante Uruguay conseguir su segunda victoria en el Mundial y la clasificación para los dieciseisavos de final como primera de grupo.

“Bienvenida La Roja, Guadalajara está con vosotros”, se pudo leer en un letrero en la entrada del hotel donde concentrarán los dirigidos por Luis de la Fuente.

La Real Federación Española de Futbol tiene pensada diversas actividades para contar con el apoyo de los aficionados.

La selección de España se medirá a Uruguay este viernes, a las 6 de la tarde Reuters

En la Casa España de Guadalajara se convertirá en un espacio en el que los aficionados podrán disfrutar de una experiencia completa en torno al partido. Allí, los aficionados podrán disfrutar de la exposición histórica sobre ‘La Roja’ y sus grandes hazañas, además contará con la presencia del trofeo de la Copa del Mundo que conquistaron en Sudáfrica 2010 y podrán ver el partido ante Uruguay en pantalla gigante.

¿DÓNDE VER EL URUGUAY VS ESPAÑA DEL MUNDIAL 2026?

- Canal 7.

- Canal 5.

- TUDN.

- Vix.