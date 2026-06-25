FIFA destaca el ambientazo en México y resalta el ‘¿Y si sí?’ en el Mundial

La FIFA destacó la conexión que hay dentro y fuera del vestidor de la Selección Mexicana, entre jugadores y aficionados, luego de que los dirigidos por Javier ‘El Vasco’ Aguirre lograran por primera ocasión ganar sus tres partidos de Fase de Grupos de un Mundial.

En un resumen que hizo sobre el partido, resaltó la actuación de Gilberto Mora, Mateo Chávez, Álvaro Fidalgo y ‘Memo’ Ochoa.

La FIFA destaca la conexión que hay entre jugadores y aficionados Reuters

“El grupo mostró en la cancha y fuera de ella a que se refería Javier Aguirre cuando hablaba de familia”, destacó.

Asimismo, la FIFA no dejó escapar el festejo que tuvieron Mateo Chávez y Armando ‘La Hormiga’ González “para recrear una celebración clásica de Dragón Ball Z”.

A los aficionados no les importó la lluvia para festejar el triunfo de México sobre Chequia en el Mundial 2026 Reuters

Lo que llamó la atención, es que el organismo destacó la conexión que hay en las calles de México, donde la semana pasada más de 400 mil personas se reunieron alrededor del Ángel de la Independencia e hizo eco de una frase que toma fuerza entre los aficionados, el “¿Y si sí?”.

“Con tres victorias, el entusiasmo se ha extendido mucho más allá de una noche. Lo que se vive ahora gira en torno a una posibilidad, una que la afición ha abrazado hasta convertirla en una pregunta colectiva sobre los límites de este equipo: ‘¿Y si sí?”, publicó.

En los festejos tras el triunfo de México sobre Chequia, se reportó un aforo de 800 mil personas en los alrededores del Ángel de la Independencia.

A QUÉ SE REFIERE EL ‘¿Y SI SÍ?’ QUE DICEN LOS AFICIONADOS MEXICANOS EN EL MUNDIAL

La expresión se realiza en forma de pregunta para dejar abierta la posibilidad de algo positivo, emocionante o inesperado pueda ocurrir. En el contexto del Mundial, a los alcances que pudiera tener la Selección Mexicana.

Ayer, en una visita que hizo el Pato Merlín a Imagen Televisión, la famosa mascota predijo el destino de México en el Mundial, eligiendo llegar hasta la final.