Selección de España: historia, títulos, datos y su mejor jugador histórico 

España no fue siempre una potencia en el futbol. Alcanzaron los octavos de final durante su debut en el Mundial de 1934 y quedaron en cuarto lugar en 1950. Los grandes clubes del Real Madrid y Barcelona han defendido la bandera española con sus grandes aportaciones de futbolistas.

A pesar de contar con leyendas y ligas potentes, sus participaciones solían terminar en decepciones dramáticas, fallos arbitrales polémicos o eliminaciones tempranas. Fue hasta la Copa del Mundo de 1978 que se convirtió en un participante habitual.

Todo cambió con la llegada de la generación de oro liderada por Xavi, Iniesta y Casillas. Entre 2008 y 2012, España impuso el estilo del Tiki-taka, una filosofía de posesión infinita que culminó en Sudáfrica 2010. Tras perder el primer partido ante Suiza, el equipo avanzó con una solvencia defensiva impecable, ganando todos sus partidos de eliminación directa por 1-0, incluyendo la mítica final contra Países Bajos con el gol de Andrés Iniesta en la prórroga.

En la etapa más reciente, tras el amargo adiós de sus figuras históricas, España ha iniciado un proceso de renovación generacional. Aunque sufrieron eliminaciones en penales en 2018 y 2022, el equipo ha recuperado su identidad competitiva ganando la Nations League y llegando lejos en la Eurocopa. Con jóvenes como Lamine Yamal y Gavi, la selección española llega a 2026 buscando bordar su segunda estrella con un futbol que prioriza la técnica sobre la fuerza.

Los Ibéricos han evolucionado con su técnico Luis de la Fuente, quien no renuncia al principio básico del juegos ofensivo, además de añadirle mayor versatilidad a su alineación. Su camino a la Copa del Mundo 2026 fue casi impecable al liderar el Grupo E.

DATO CURIOSO:

España no fue al Mundial de Suiza 1954 por culpa de una mano inocente. Tras empatar en puntos y goles con Turquía en la eliminatoria, no había prórrogas ni penaltis en esa época. Se decidió que el clasificado se elegiría por sorteo. Un niño italiano llamado Franco Gemma fue elegido para sacar un papel de una urna con los ojos vendados. El niño sacó el papel de Turquía, y España se quedó fuera del Mundial de la forma más absurda posible.

FIGURA

LAMINE YAMAL

Lamine Yamal es un extremo explosivo del FC Barcelona y de la selección española. Destaca por su regate, visión y madurez pese a su juventud. Es considerado una de las mayores promesas del fútbol mundial, combina creatividad, velocidad y gran capacidad goleadora.

Lamine Yamal con España. Reuters

DT: LUIS DE LA FUENTE

De la Fuente llegó al cargo en 2022, luego de sus exitosas etapas con la sub-19 y sub-21. Gracias a su conocimiento de la selección, logró una transición fluida para una nueva generación de estrellas. Suele utilizar una alineación de 4-3-3, en la cual Rodri es clave como un pivote defensivo.

España jugará contra Perú el 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla @SEFutbol

FICHA TÉCNICA

Participaciones totales: 16 (1934, 1950, 1962, 1966, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

Mejor posición histórica: Campeón (Sudáfrica 2010).

Mejor posición (Era Moderna): Campeón (2010).

Récord histórico (Partidos): 67 PJ | 31 PG | 17 PE | 19 PP.

Goles: 108 a favor | 75 en contra.

Máximo goleador en Mundiales: David Villa (9 goles).

Jugador con más partidos: Sergio Busquets (17 partidos).

Gol más rápido: José Emilio Amavisca (Minuto 1 vs. Bulgaria, 1998). Nota: Fue exactamente a los 53 segundos.

Racha de clasificaciones: 12 consecutivas (1978 - 2022). Nota: No faltan a una cita desde hace 48 años.

Confederación: UEFA (Europa).

CALENDARIO

España vs Cabo Verde / 15 de junio/ 10:00 horas

España vs Arabia Saudita / 21 de junio / 10:00 horas

Uruguay vs España / 26 de junio / 18:00 horas

PRONÓSTICO

España, la actual campeona de Europa, es una de las favoritas a coronarse en suelo norteamericano. Su desempeño lo lleva por lo menos a semifinales o una final.