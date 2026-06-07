La selección de España elogia a Puebla tras su llegada rumbo al Mundial 2026

La lluvia no frenó a nadie.

Mucho antes de que el autobús apareciera frente al hotel de concentración, decenas de aficionados ya ocupaban las banquetas. Algunos portaban camisetas rojas, otros agitaban banderas y varios sostenían teléfonos móviles listos para capturar el momento. España, vigente campeona de Europa y una de las selecciones señaladas entre las favoritas para conquistar la Copa del Mundo, había llegado a Puebla.

La selección española aterrizó este domingo procedente de Chattanooga, Estados Unidos, donde instaló su campamento base para el Mundial 2026. Sin embargo, el viaje de poco más de dos horas terminó convirtiéndose en una fiesta para los seguidores que aguardaban su llegada al hotel.

Una enorme bandera española cubría parte del acceso principal. La música acompañó la espera y grupos de danza ofrecieron bailes típicos mexicanos mientras los aficionados buscaban el mejor lugar para observar a los futbolistas.

Cuando apareció la delegación, el entusiasmo se transformó en una oleada de aplausos y gritos.

Los integrantes del combinado nacional español dieron autrografos. @SEFutbol

Al frente del grupo caminó Pedri, figura del FC Barcelona y uno de los futbolistas más esperados por los aficionados. El mediocampista respondió con saludos mientras avanzaba entre el dispositivo de seguridad. Su presencia provocó algunas de las reacciones más efusivas de la noche.

También fueron reconocidos por los asistentes Marc Cucurella y Borja Iglesias, integrantes de una plantilla que ha despertado gran expectativa desde su llegada a territorio mexicano.

España disputará este lunes en el Estadio Cuauhtémoc un partido amistoso frente a Perú, el último ensayo antes de su debut mundialista.

Yamal no hizo el viaje

La Roja llegó a México con algunas ausencias importantes. Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz permanecieron en Estados Unidos mientras continúan recuperándose de lesiones musculares. Ninguno participó tampoco en el empate 1-1 frente a Irak del pasado jueves.

A pesar de esas bajas, la expectación alrededor de la selección española quedó reflejada desde su llegada. Entre banderas, música, lluvia y cientos de aficionados reunidos en las inmediaciones del hotel, Puebla ofreció una bienvenida a la altura de uno de los equipos que aspiran a levantar el trofeo más codiciado del futbol mundial.

El encuentro ante Perú será la última escala antes de que España concentre toda su atención en el debut mundialista del 15 de junio frente a Cabo Verde en Atlanta.

Se rinden ante Puebla

Tras instalarse en su hotel de concentración, la selección española sostuvo una conferencia de prensa. Ahí, el seleccionador Luis de la Fuente y el delantero Yéremy Pino destacaron el ambiente que existe dentro del equipo y la importancia del amistoso como preparación para el Mundial.

Para mí es un privilegio estar aquí entre los 26 mejores de España. Es un orgullo compartir el día a día con estos jugadores y aprender de todos ellos. Estoy muy feliz", afirmó Pino.

El atacante aseguró que el resultado pasa a segundo término frente al objetivo de llegar en las mejores condiciones al debut mundialista.

No me importa quién meta los goles, solo ganar. Este partido nos va a ayudar a preparar el debut y eso es lo más importante", señaló.

Por su parte, De la Fuente atribuyó buena parte del éxito reciente de España a la unión que existe dentro del plantel.

Llevamos mucho tiempo juntos. Este grupo es una familia que tiene unos lazos tremendos, ese es nuestro secreto. Además, claro, son muy buenos, los mejores", dijo el técnico español.