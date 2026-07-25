¿Israel Reyes dejará al América para jugar en la Serie A? AS Roma habría presentado una oferta

Israel Reyes podría convertirse en el siguiente futbolista mexicano en dar el salto al futbol europeo. El lateral del América aparece en el radar de la AS Roma, club que, de acuerdo con reportes periodísticos, ya habría iniciado gestiones para intentar ficharlo durante el actual mercado de transferencias.

Después de consolidarse como titular en el conjunto azulcrema y de participar con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026, Reyes es uno de los jugadores del plantel que más interés ha despertado en el extranjero.

Según la información disponible, el defensor sería, incluso, el elemento con mayores posibilidades de salir del América en este periodo de transferencias.

Reyes es tricampeón de Liga MX con América. MexSport

AS Roma busca el fichaje de Israel Reyes

De acuerdo con información de Gibrán Araige, la AS Roma presentó una primera oferta al América para incorporar a Israel Reyes.

El reporte señala que la propuesta inicial fue rechazada por la directiva azulcrema al considerar que no cumplía con las expectativas económicas del club.

A pesar de ello, la negociación no estaría terminada. La misma información indica que el representante del futbolista mantiene conversaciones con la directiva del América para analizar una posible transferencia al futbol italiano.

Israel Reyes llegó al conjunto de Coapa en 2023 procedente del Puebla. Desde entonces se convirtió en un jugador habitual dentro del once titular y formó parte del equipo que consiguió el tricampeonato de la Liga MX.

Además de su desempeño con el América, el defensor también se consolidó en la Selección Mexicana. Con el combinado nacional conquistó dos ediciones de la Copa Oro de la Concacaf y una Liga de Naciones, además de disputar cuatro partidos en la Copa del Mundo 2026, torneo en el que acumuló 200 minutos de actividad.

El futbolista con más posibilidades de salir del América

La información de Gibrán Araige también señala que Israel Reyes es actualmente el jugador con mayores probabilidades de abandonar el América durante este mercado.

En las últimas semanas también se ha especulado con posibles salidas de Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres, ambos integrantes de la selección de Uruguay que participó en la Copa del Mundo 2026.

Sin embargo, el reporte indica que el caso de Reyes es el que registra un mayor avance y el que tendría más posibilidades de concretarse si las negociaciones entre la AS Roma y el América llegan a buen puerto.

Por ahora, el lateral mexicano continúa formando parte del plantel azulcrema, mientras la directiva analiza las opciones que puedan presentarse para definir el futuro de uno de sus futbolistas más consolidados y de los principales candidatos para emigrar al futbol europeo.