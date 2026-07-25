¡México manda en el bádminton! Oro por equipos mixto en Santo Domingo

El bádminton mexicano confirmó que sigue siendo la potencia de la región al revalidar la medalla de oro en la modalidad de equipos mixto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de derrotar 3-0 a Guatemala en la gran final y defender con éxito el campeonato conquistado hace tres años en San Salvador.

La escuadra nacional, dirigida por el entrenador Antonio Oceguera, firmó una actuación dominante durante toda la competencia y resolvió la final en apenas tres enfrentamientos, por lo que ya no fue necesario disputar los partidos de dobles varonil y dobles femenil.

El primer punto para México llegó gracias a la dupla conformada por Luis Montoya y Miriam Rodríguez, quienes se impusieron en dos sets a Christopher Martínez y Diana Corleto, colocando al representativo nacional muy cerca de la victoria.

Posteriormente fue el turno de Job Castillo, quien protagonizó uno de los encuentros más atractivos de la serie al enfrentar al experimentado Kevin Cordón. El mexicano tuvo que exigirse hasta el tercer set para quedarse con el triunfo 2-1, ampliando la ventaja del conjunto tricolor.

La medalla de oro quedó asegurada gracias a Vanesa García, quien mostró autoridad sobre la cancha para vencer 2-0 a Nikté Sotomayor, resultado que selló el 3-0 definitivo y desató el festejo de la delegación mexicana.

México defiende la corona

El título conseguido en Santo Domingo representó la segunda corona consecutiva para México en la modalidad de equipos mixto, luego de que el representativo nacional también se colgara la medalla de oro en San Salvador 2023.

Además, Luis Montoya y Miriam Rodríguez volvieron a formar parte del equipo campeón, convirtiéndose nuevamente en piezas importantes para que México defendiera con éxito la corona centroamericana.

La edición celebrada hace tres años fue especialmente histórica para el bádminton mexicano, ya que la delegación nacional conquistó las cinco medallas de oro disponibles en la disciplina, al imponerse en singles varonil, singles femenil, dobles varonil, dobles femenil y dobles mixto, una actuación que confirmó el dominio del país en la región.

La selección mexicana de bádminton volvió a subir a lo más alto del podio al conquistar la medalla de oro en equipos mixto y defender el campeonato obtenido en San Salvador 2023. Mexsport

En Santo Domingo, el representativo mexicano volvió a demostrar esa superioridad al completar un torneo invicto, dejando en el camino a República Dominicana, Cuba, El Salvador y Colombia, antes de vencer a Guatemala en la disputa por el campeonato.

La selección campeona estuvo integrada por Job Castillo, Luis Montoya, Armando Gaitán, Juan Torres, Miriam Rodríguez, Romina Fregoso, Vanesa García y Vanessa Villalobos, quienes mantuvieron un nivel sólido durante toda la competencia para devolver a México a lo más alto del podio.

Con el oro por equipos ya asegurado, los badmintonistas mexicanos volverán a la actividad este lunes 27 de julio, cuando comiencen las pruebas individuales y de dobles, donde buscarán incrementar la cosecha de medallas y mantener el dominio que el país ha construido en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.