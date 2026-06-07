Hugo Broos, técnico de Sudáfrica hace una confesión que enciende las alarmas a días de enfrentar a México en el Mundial

Hugo Broos tiene claro que el tiempo de los experimentos terminó. A cuatro días del partido inaugural del Mundial 2026 frente a México en el Estadio Ciudad de México, el técnico de Sudáfrica aseguró que toda la preparación de su selección estará enfocada en encontrar la manera de neutralizar al Tri y explotar sus puntos vulnerables.

El entrenador belga reconoció que ya conoce suficientemente al conjunto mexicano y que los próximos entrenamientos estarán dedicados exclusivamente a afinar los detalles tácticos para el duelo del jueves.

Creo que ya sabemos contra qué rival jugaremos el próximo jueves y, a partir de ahora, los próximos días estarán enfocados en ese partido. Trabajaremos en cómo vamos a jugar cuando ellos tengan el balón y qué haremos cuando nosotros lo tengamos”, declaró Broos.

El seleccionador explicó que el análisis no estará centrado únicamente en las fortalezas de México, sino también en los espacios que Sudáfrica puede aprovechar.

Todo estará centrado en ese encuentro, en las cualidades de México, pero también en sus debilidades. ¿Dónde podemos ser peligrosos? ¿Dónde podemos hacerles daño? Ese será el trabajo que tendremos que realizar durante los próximos días”.

Broos restó importancia a los recientes partidos de preparación del conjunto mexicano y afirmó que no necesita ver más encuentros para saber qué esperar del rival que enfrentará en la apertura de la Copa del Mundo.

Creo que el entrenador de México no necesitaba el partido de ayer, y yo tampoco necesito un encuentro adicional de México después del jueves, porque ya conozco lo suficiente a ese equipo. He visto suficientes partidos de México”.

México se prepara para su presentación mundialista el próximo jueves- Héctor López Ramírez

Preocupado por el físico de sus futbolistas

Sudáfrica llega al estreno mundialista después de una actuación que dejó insatisfecho a su entrenador. Aunque evitó dramatizar, Broos admitió que observó problemas físicos en varios de sus futbolistas, situación que atribuyó principalmente a la adaptación a la altitud.

Pero, siendo sincero, no quedé contento con nuestro desempeño. Tuvimos algunos problemas. Quizá una de las razones fue que todavía necesitamos unos días más para adaptarnos a la altitud”.

El técnico señaló que algunos jugadores mostraron señales de desgaste durante el encuentro más reciente, aunque consideró que el problema será resuelto antes del debut.

Ayer vi a jugadores que ya no podían realizar los esfuerzos que querían hacer, y estoy seguro de que eso tuvo que ver con la altura a la que estamos jugando. Sin embargo, no considero que sea un problema serio”.

Pese a las dudas surgidas durante la preparación, Broos transmitió confianza en que su equipo llegará en condiciones competitivas al primer compromiso de la justa mundialista.

Estoy convencido de que, con los 4 días que aún tenemos por delante, estaremos listos para el partido del jueves”.

México y Sudáfrica abrirán las actividades del Mundial 2026 en un encuentro que marcará el inicio de la máxima cita del futbol internacional. Mientras el Tri afina los últimos detalles ante su afición, el conjunto africano trabaja con la convicción de haber identificado las zonas donde puede incomodar a uno de los anfitriones del torneo.