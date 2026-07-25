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Toluca vs Cruz Azul EN VIVO: GRATIS ONLINE el Campeón de Campeones desde California 

El primer título en México se disputa en California. El Toluca y el Cruz Azul, los dos últimos monarcas, buscan el Campeón de Campeones

Por: Eduardo Cristobal Colin

Toluca vs Cruz Azul EN VIVO el campeón de campeones de la Liga MX
Toluca vs Cruz Azul EN VIVO el campeón de campeones de la Liga MXIA
Logo Club Deportivo Toluca
TOLUCA
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CRUZ AZUL
Logo Cruz Azul
tOLUCA Y CRUZ AZUL, LOS DOS ÚLTIMOS MONARCAS DE MÉXICO, SE DISPUTAN EL CAMPEÓN DE CAMPONES EN CALIFORNIA. 
cRUZ AZUL Y TOLUCA YA ESTÁN EN EL ESTADIO
18:05 HrsLA LLEGADA DE CRUZ AZUL Y TOLUCA AL ESTADIO
18:05 HrsEL TOLUCA TAMBIÉN LLEGÓ AL ESTADIO
18:00 HrsASÍ FUE LA LLEGADA DE CRUZ AZUL
17:50 HrsLAS PALABRAS DE JOEL HUIQUI PREVIO AL CAMPEÓN DE CAMPEONES
17:40 HrsEL FRENTE A FRENTE DEL PARTIDO
17:30 Hrs¿DÓNDE VER EL CAMPEÓN DE CAMPEONES?
17:20 HrsTOLUCA QUIERE OTRO TÍTULO

Las palabras del 'Turco' Mohamed, quién sueña con otro título con Toluca y convertirse en el más ganador en la historia. 

17:10 HrsLOS CONVOCADOS DE JOEL HUIQUI CON CRUZ AZUL

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