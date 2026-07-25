Toluca vs Cruz Azul EN VIVO: GRATIS ONLINE el Campeón de Campeones desde California
El primer título en México se disputa en California. El Toluca y el Cruz Azul, los dos últimos monarcas, buscan el Campeón de Campeones
Por: Eduardo Cristobal Colin
TOLUCA
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CRUZ AZUL
tOLUCA Y CRUZ AZUL, LOS DOS ÚLTIMOS MONARCAS DE MÉXICO, SE DISPUTAN EL CAMPEÓN DE CAMPONES EN CALIFORNIA.
cRUZ AZUL Y TOLUCA YA ESTÁN EN EL ESTADIO
18:05 HrsLA LLEGADA DE CRUZ AZUL Y TOLUCA AL ESTADIO
18:05 HrsEL TOLUCA TAMBIÉN LLEGÓ AL ESTADIO
18:00 HrsASÍ FUE LA LLEGADA DE CRUZ AZUL
17:50 HrsLAS PALABRAS DE JOEL HUIQUI PREVIO AL CAMPEÓN DE CAMPEONES
17:40 HrsEL FRENTE A FRENTE DEL PARTIDO
17:30 Hrs¿DÓNDE VER EL CAMPEÓN DE CAMPEONES?
17:20 HrsTOLUCA QUIERE OTRO TÍTULO
Las palabras del 'Turco' Mohamed, quién sueña con otro título con Toluca y convertirse en el más ganador en la historia.
17:10 HrsLOS CONVOCADOS DE JOEL HUIQUI CON CRUZ AZUL