La promesa de Lamine Yamal si España es campeón del mundo

España buscará sumar su segunda estrella con Lamine Yamal como máximo referente, mismo que hizo una promesa en caso de que lo consigan en el Mundial 2026; duraría 3 semanas; en un inicio compartirán el Grupo H junto con Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

Lamine Yamal se encuentra en la fase final de su recuperación, sin embargo, el futbolista del Barcelona ya visualiza qué es lo que sucederá en caso de que España termine con la Copa del Mundo entre sus manos.

Previo a enfrentar a Perú desde la cancha del Estadio Cuauhtémoc, la joven estrella española fue contundente, asegurando que se dejaría la barba y el bigote durante 3 semanas, algo nunca antes visto en su persona:

Lamine Yamal esperaba ganar el Balón de Oro

"Siendo sincero yo pensaba que ese día (en septiembre de 2025) iba a ganarlo. Pero creo que me fue muy bien que lo ganara Dembélé", declaró el extremo catalán, de 18 años, que fue segundo por detrás del delantero del PSG.

Aparte de (servir) para crecer yo personalmente, creo que no era el momento para que yo lo ganara porque era un niño y no hubiera valorado lo que es ganar un Balón de Oro", añadió Yamal.

El delantero del Barça y la selección española era un serio aspirante al trofeo tras haber llevado al Barça a un triplete (Liga, Copa del Rey, Supercopa de España) y a las semifinales de la Champions, perdidas ante el Inter de Milán.

Yamal aseguró que el hecho de no haber sido coronado aquella noche en París le sirvió de motivación para esta temporada 2025-2026, concluida con un segundo título de Liga consecutivo y una eliminación en cuartos de final de la Champions a manos del Atlético de Madrid.

"Me ayudó a crecer mucho", añadió Lamine, convencido de que "he madurado mucho a partir de ahí y he cambiado muchas cosas de mi vida".

Me ayudó a crecer mucho", añadió Lamine, convencido de que "he madurado mucho a partir de ahí y he cambido muchas cosas de mi vida".

Además, Lamine afirmó que se alegró mucho por Dembelé con el que afirma llevarse muy bien. Yamal, elegido mejor jugador de la temporada de LaLiga, se está recuperando actualmente de una lesión muscular en el muslo izquierdo sufrida en el tramo final de la temporada.

BFG