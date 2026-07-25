Niño sorprende a Lionel Scaloni con un contrato para que siga con Argentina hasta 2030

Lionel Scaloni vivió un emotivo momento durante su visita a Pujato, Santa Fe, luego de que un niño llamado Franco Ottaviani le entregara un "contrato" simbólico para pedirle que continúe como entrenador de la Selección Argentinahasta el Mundial de 2030.

Con una sonrisa, el estratega argentino aceptó la petición y firmó el documento, desatando la emoción del pequeño, su familia y los aficionados que presenciaron la escena. El gesto rápidamente se hizo viral en redes sociales y volvió a demostrar el cariño que la afición siente por el técnico campeón del mundo.

El futuro de Lionel Scaloni sigue sin definirse

La iniciativa de Franco nació por la incertidumbre que rodea la continuidad de Scaloni al frente de la Albiceleste. El contrato del entrenador concluye en diciembre y, tras la derrota de Argentina en la Final del Mundial de 2026, el propio técnico reconoció que analizaría su futuro antes de tomar una decisión definitiva.

Después de conseguir la firma de Scaloni, el pequeño también lanzó un mensaje para Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, al pedirle que haga todo lo posible para renovar el vínculo del entrenador.

"Ahora te toca a vos, Chiqui", expresó Franco, una frase que fue celebrada por los aficionados argentinos y que rápidamente se viralizó en plataformas digitales.

Mientras tanto, la Asociación del Futbol Argentino mantiene conversaciones para intentar asegurar la continuidad de Scaloni, considerado el arquitecto de una de las etapas más exitosas en la historia reciente de la selección y la principal apuesta para encabezar el proyecto rumbo al Mundial de 2030.