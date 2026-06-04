España viaja con dudas: La Roja no puede con Irak y enciende alertas antes del Mundial 2026

La favorita llegó a Riazor e Irak ni se enteró de los pronósticos. España, una de las grandes candidatas al título del Mundial 2026, no pudo pasar del 1-1 ante el conjunto asiático este jueves en La Coruña, en el primero de sus dos partidos de preparación previo a su debut en la justa del orbe. El resultado respondió a un diseño experimental, pero dejó preguntas incómodas en el aire.

El seleccionador Luis de la Fuente presentó una alineación de laboratorio: nueve jugadores convocados exclusivamente para este compromiso que no viajarán a la cita mundialista. Fuera de la convocatoria, además de los lesionados Lamine Yamal y Nico Williams, quedaron los pilares del esquema español: Rodri, Pedri, Cucurella y Oyarzabal. La Roja saltó al césped sin su columna vertebral.

Borja Iglesias disputa el balón con el zaguero Akam Hashim Rahman durante el duelo amistoso en La Coruña. AFP

Ferran abrió el marcador, pero Irak respondió con personalidad

España tardó en tomar el control debido a un catálogo de errores en la entrega que Irak aprovechó para replegarse con orden. Sin embargo, Ferran Torres rompió el cerrojo en el minuto 16 con un disparo cruzado. Fue su gol 24 con la selección, una cifra que lo empata con Mikel Oyarzabal en el noveno puesto de los goleadores históricos.

El tanto inauguró diez minutos de dominio ibérico, pero la ventaja duró poco. En el 27, un balón largo habilitó a Merchas Doski, quien sorprendió al guardameta Joan García con un remate lejano. El empate iraquí fue un aviso contundente: España controlaba la posesión, pero no el ritmo del juego. En la segunda mitad, De la Fuente realizó cambios masivos que aportaron verticalidad, pero también precipitación, y el marcador ya no se movió.

El camino hacia el Mundial 2026

El seleccionador restó dramatismo al resultado recordando que la verdadera prueba será el 8 de junio en el amistoso contra Perú en Puebla, donde alineará al bloque estelar. Irak, que disputará el certamen por primera vez desde 1986, demostró ser un examinador exigente.

España, encuadrada en el Grupo H, debutará el 15 de junio en Atlanta contra Cabo Verde. Posteriormente, se medirá ante Arabia Saudita el 21 de junio en la misma sede, antes de cerrar la fase de grupos contra Uruguay el 27 de junio en Guadalajara.

Este viernes, la expedición vuela a Estados Unidos para iniciar la concentración definitiva. El reloj premundialista ya no admite más experimentos.