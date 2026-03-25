Sebastián Jurado es buscado por un grande de la Liga MX y un equipo de Inglaterra

El destino suele dar revanchas inesperadas y nadie lo sabe mejor que Sebastián Jurado. Tras un paso sumamente complicado por Cruz Azul, donde las críticas le llovieron sin piedad, el guardameta encontró en la frontera el refugio ideal para reconstruir su carrera. Hoy, consolidado como el referente y capitán del FC Juárez, el arquero veracruzano vive un momento de madurez absoluta a sus 28 años, convirtiéndose en una de las piezas más codiciadas para el próximo mercado de fichajes del Clausura 2026.

Sebastián Jurado en un entrenamiento con FC Juárez. Mexsport

Su regularidad en el arco de los Bravos llamó la atención no solo a nivel local, sino también en el Viejo Continente. Jurado disputó cada minuto del torneo anterior y del actual Clausura 2026, mantuvo un nivel de solvencia que lo puso nuevamente en la órbita de los reflectores principales. Lo que hace unos meses parecía un rumor lejano, hoy toma fuerza con ofertas que podrían cambiar el rumbo de su trayectoria profesional de manera radical, dejando atrás los fantasmas que lo persiguieron en su etapa con La Máquina.

¿SUSTITUTO DE MALAGÓN? EL INTERÉS REAL DE LAS ÁGUILAS DEL AMÉRICA

La noticia que sacudió los pasillos de Coapa es el interés genuino del América por hacerse con los servicios de Jurado. La situación en el arco azulcrema es delicada; la lesión de Luis Ángel Malagón dejó un hueco difícil de llenar y, con la salida contractual de Rodolfo Cota a la vuelta de la esquina, la directiva encabezada por Santiago Baños puso la mirada en la frontera. El perfil de Sebastián encaja perfectamente con lo que busca el actual campeón: un portero con experiencia, buenos reflejos y, sobre todo, la personalidad para aguantar la presión de un equipo grande.

Sebastián Jurado con el balón en sus manos. Mexsport

Llegar al nido representaría para el guardameta la oportunidad de oro para demostrar que aprendió de sus errores pasados. En el futbol mexicano, pocos saltos son tan mediáticos como el de Juárez a la capital, y Jurado parece listo para asumir el reto de defender la cabaña más exigente del país. Las pláticas preliminares indican que el interés es serio, aunque los Bravos no soltarán a su líder tan fácilmente sin una oferta que rompa el mercado nacional.

SUEÑO EUROPEO: EL QUEENS PARK RANGERS PREGUNTA POR EL MEXICANO

Pero el camino de Jurado no apunta solamente hacia la Ciudad de México. Desde el Reino Unido llega un interés que ilusiona a todo el entorno del jugador. El Queens Park Rangers, equipo histórico que actualmente milita en la Championship de Inglaterra, tiene al mexicano en su lista de prioridades para reforzar su plantilla. El conjunto británico busca un portero con la agilidad de Sebastián para apuntalar su proyecto de ascenso hacia la Premier League, valorando enormemente sus ocho años de experiencia en la Liga MX.

Sebastián Jurado atajando el balón. Mexsport

Esta posibilidad colocaría a Jurado en una vitrina internacional de primer nivel, siguiendo los pasos de otros arqueros mexicanos que probaron suerte en el extranjero. Con un contrato que está cerca de entrar en su fase final de gestión para el verano de 2026, el portero tiene la sartén por el mango. Ya sea que decida vestirse de azulcrema o cruzar el charco para jugar en el intenso ritmo del balompié británico, lo cierto es que la redención de Sebastián Jurado puede tener un capítulo más por escribirse.