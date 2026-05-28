Selección Mexicana: Dos de los jugadores con más comerciales se pierden el Mundial

La Selección Mexicana está cada vez más cerca de su cita con el Mundial y aunque El Vasco Javier Aguirre tuvo a los jugadores un mes completo antes del debut con Sudáfrica, no todo fue hacer futbol.

Los seleccionados, como suele pasar en todo el mundo, realizaron diferentes comerciales y actos publicitarios relacionados con el Mundial, algo que para muchos aficionados es un distractor importante, pues se ocupa prácticamente un día entero en hacer las grabaciones.

Cualquier onesaría que hay jugadores de la Selección que por ser tan famosos, son los elegidos por las marcas para sus comerciales, sin embargo, ante esto, se tiene que preveer que muchos de los conocidos viven en Europa y pisan poco tiempo el territorio nacional por lo que los tiempos de la logística son asfixiantes.

¿Qué jugadores no van al Mundial, pero grabaron publicidad?

Existe una paradoja al interior de la Selección. De los tres jugadores que más comerciales grabaron, dos de ellos no estarán en la Copa del Mundo norteamericana.

Marcel Ruiz, personaje principal en el comercial de Amazon captura de pantalla

Las lesiones apagaron la ilusión de Marcel Ruiz y Luis Ángel Malagón. Sin piedad, una ruptura parcial del ligamento de la rodilla en uno y la rotura del tendón de Áquiles en el otro, los dejaron fuera de la jugada.

Marcel Ruiz hizo ocho comerciales seguido de Raúl Jiménez que apareció en siete. El tercer jugador que más grabó fue Luis Ángel Malagón con cinco.

"Lo de Marcel fue triste", cuentan desde el interior de la Selección alguien que enlazaba los guiones comerciales con el equipo. "Era un chico con todas las aptitudes y su físico gustaba mucho a las marcas. Cuando se grabaron la mayoría de comerciales venía con el impulso del primer campeonato con el Toluca y estabamos seguros que entraba en la lista".

Marcel se lesionó en febrero ya con ocho comerciales grabados, todos apalabrados por medio de la Selección Nacional.

CARLOS VELA SENTÓ UN PRECEDENTE

En antaño, Carlos Vela renunció a la Selección Mexicana por no estar de acuerdo en las cuotas que les daban a los jugadores por grabar comerciales. Aquello fue un revuelo y cambió las cosas aunque no inmediatamente.

Carlos Vela jugando en el Mundial de Rusia 2018. (Mexsport)

Para esta edición, la Femexfut acordó que los jugadores que hicieran comerciales con marcas que con las cuales tuvieran un trato directo, se llevarían la mitad del cobro, para evitar lo que en el pasado enfadaba a los futbolistas.

Aunado, algunos jugadores como Guillermo Ochoa con Coppel, Raúl Jiménez con Suzuki y Vivo y Santiago Giménez con Adidas aparecen en sus spots, pero esa negociación fue directa con las marcas, por ello no podían aparecer con la camiseta de la Selección oficial.

LOS COMERCIALES QUE GRABARON EN EL TRI

Marcel Ruiz (8): Viva Aerobus, Little Caesars Pizza, Persil, Amazon, G500 Gasolinerías, Mercado Libre, Grisi y Smart Fit.

(8): Viva Aerobus, Little Caesars Pizza, Persil, Amazon, G500 Gasolinerías, Mercado Libre, Grisi y Smart Fit. Raúl Jiménez (7): Sabritas, Vivo, Mifel, Dr Simi, Suzuki, Hérdez y Obao.

(7): Sabritas, Vivo, Mifel, Dr Simi, Suzuki, Hérdez y Obao. Luis Ángel Malagón (5): Viva Aerobus, G500, Grisi, Smart Fit y Powerade.

Javier Aguirre (4): AT&T, Restonic, Amazon y Grisi.

Jesús Gallardo (4): Coca-Cola, Littel Caesars Pizza, G500 y Mercado Libre.

Israel Reyes (4): Viva Aerobus, Caliente, McKormick, Persil.

Edson Álvarez (3): Choco Milk, Coca-Cola y Sabritas.

(3): Choco Milk, Coca-Cola y Sabritas. Mateo Chávez (3): Lala, Caliente e Izzi.

Roberto Alvarado (2): Comex y Coca-Cola.

Rafael Márquez (2): Lala y Bimbo.

César Chino Huerta (2): Sabritas y McKormick.

Santiago Giménez (2): Adidas y Sabritas.

(2): Adidas y Sabritas. Alexis Vega (2): Sabritas y Grisi.

Erik Lira (2): Persil e Izzi.

Orbelín Pineda (2): Grisi e Izzi.

Guillermo Ochoa (2): Coppel y Michelub.

Gil Mora (1): Sabritas.

(1): Sabritas. César Montes (1): Caliente.

Johan Vásquez (1): Hérdez.

Raúl Jiménez hizo siete comerciales entre los de la Femexfut y los que consiguió por fuera. Imagen de Redes Sociales.

Hay jugadores importantes que no fueron tomados en cuenta opor su apretada agenda, poca disposición o simnplemente por no tener ganas de aparecer como fue el caso de Julián Quiñones quien terminó siendo campeón de goleadores en la Liga de Arabia.

Aunque se grabaron comerciales en Ciudad de México y algunas partes de Estados Unidos, él nunca estuvo disponible.

Otros como Jorge Sánchez, Carlos Acevedo o Guillermo Martínez tampoco aparecen y los restantes de Chivas, Raúl Tala Rangel, Luis Romo, Armando González, Brian Gutiérrez, no quisieron o no fueron llamados a participar.