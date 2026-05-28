Irán presiona a FIFA; exige visados para entrar a EU y regresar a México

En Irán meten presión a la FIFA, con la finalidad de que sus jugadores puedan disputar el Mundial. Esperan que el máximo organismo ayude a obtener visados “de entradas múltiples” para ir a Estados Unidos y regresar a México.

“La FIFA debería garantizar la expedición de un visado de entradas múltiples para que los jugadores puedan entrar en Estados Unidos y regresar a México”, indicó Mehdi Taj, presidente de la Federación iraní.

La selección de Irán anunció el pasado sábado que su campo base estará en Tijuana, México

El pasado sábado, la selección de Irán anunció que obtuvo el visto bueno de la FIFA para que su campo de concentración cambiara de sede, de Tucson a Tijuana. Después, la presidenta de México confirmó el hecho. Por su parte, la Embajada iraní en nuestro país respondió a la calidez.

Los partidos de Irán en la Fase de Grupos del Mundial se realizarán en Estados Unidos: en Los Ángeles y en Seattle.

Irán debutará en el Mundial ante Nueva Zelanda, el próximo lunes 15 de junio Reuters

Cuestionado por la situación de Sardar Azmoun, delantero estrella y que no fue incluido en la lista por el seleccionador. El pasado lunes, el vicepresidente iraní pidió el regreso del atacante, que lleva 57 goles con su selección.

El delantero fue criticado por medios estatales iraníes, algunos lo acusaron de “traición” tras la publicación en marzo de una foto en la que se le veía junto al emir de Dubái, ciudad en la que juega y reside actualmente, en un contexto de tensas relaciones entre Teherán y Abu Dabi debido a la guerra en Oriente Medio.

Con información de AFP.