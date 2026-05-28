Atlantis Jr queda fuera de la final de la Copa Jr 2026 por lesión

Atlantis Jr quedó fuera de la final de la Copa Jr 2026 del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), por lo que ya no podrá enfrentar a Villano III Jr, debido a que presenta una lesión en la rodilla izquierda. Su lugar será ocupado por Zandokan Jr.

El Servicio Médico que presta sus servicios al CMLL indicó que Atlantis Jr no puede participar en ninguna función de lucha libre, tras la lesión que sufrió el pasado domingo en la Arena México.

Atlantis Jr se lesionó el pasado domingo en la Arena México CMLL

Zandokan Jr, ‘El Rey del Mundo’, tomará el lugar del “Heredero de la Atlántida”, debido a que en la eliminatoria quedó en tercer lugar.

La batalla semifinal será en relevos increíbles. Máscara Dorada y Volador Jr. combinarán juventud y experiencia, y se medirán a Averno y Esfinge.

Zandokan Jr tomará el lugar de Atlantis Jr CMLL

El evento especial será una batalla de rudos contra rudos. Soberano Jr, Calavera Jr I y Calavera Jr II unen fuerzas para luchar frente al Ángel de Oro, Niebla Roja y Cobarde.

En una de las rivalidades más históricas de este deporte, el Hijo de Blue Panther e Hijo del Villano III se verán las caras en un mano a mano con límite de 10 minutos.

Por otra parte, con la presencia de Las Amazonas, Tessa Blanchard y Skadi estarán en una misma esquina para medirse a Sanely y Olimpia.

La función arrancará con Oro Jr., Pantera Jr. y Péndulo ante Robin, Sangre Imperial y Estudiante Jr.