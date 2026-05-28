Todo lo que debes saber de la Puskás Aréna, el impresionante estadio de la Final de la Champions

La Puskás Aréna pasó su prueba de fuego en plena inauguración en noviembre de 2019. Uruguay y Hungría se enfrentaban como un recuerdo de aquel duelo del Mundial de 1954. Al caer el primer gol de los anfitriones se desbordó la emoción en las tribunas, pero incluso así el sonido local salió avante. Se escuchó con claridad a pesar de la ruidosa celebración; fue el paso a la modernidad.

Durante décadas, Hungría vivió con la mirada hacia atrás, aferrada al recuerdo de aquella selección que revolucionó el futbol en los años cincuenta. Hoy, Budapest vuelve a mirar al futuro. La Puskás Aréna será la sede de la final de la Champions League 2026 entre el PSG y el Arsenal el próximo sábado, el evento más importante del futbol europeo a nivel de clubes, y el anuncio confirmó la consolidación del estadio como uno de los recintos más modernos y ambiciosos del continente.

Construida sobre el antiguo Estadio Ferenc Puskas, el legendario Népstadion, la arena fue inaugurada oficialmente el 15 de noviembre de 2019 tras una inversión cercana a los 533 millones de euros. El proyecto no solo pretendía levantar un estadio nuevo, buscaba crear un símbolo nacional capaz de unir historia, arquitectura y tecnología de élite.

El Puskás Aréna tiene la categoría 4 en la UEFA. Especial

EL ESTADIO PUSKÁS, UNA OBRA DE ARTE

El resultado es un recinto con capacidad para más de 67 mil espectadores, diseñado bajo los estándares UEFA categoría 4, la certificación más alta para organizar finales internacionales. El arquitecto György Skardelli conservó parte de las estructuras originales del viejo estadio y las integró a un diseño futurista dominado por acero, concreto y cristal, creando una mezcla entre memoria histórica y modernidad.

Pero detrás de las cifras, los reflectores y la arquitectura monumental existe una intención mucho más emocional para los aficionados. La Puskás Aréna representa el intento de Hungría por reconciliarse con su pasado futbolístico y proyectarse nuevamente hacia el futuro. En un país donde el nombre de Puskás todavía tiene un peso casi sagrado, el estadio funciona como un puente entre generaciones.

Y quizá por eso la final de la Champions League 2026 parece encajar perfectamente en Budapest. Porque habrá millones mirando el partido más importante del futbol europeo, pero también habrá un país entero observando cómo su viejo sueño de regresar al centro de la conversación futbolística finalmente toma forma bajo las luces de la Puskás Aréna.