Era el jugador menos conocido del Mundial; ahora es viral por esto

Pasó de ser el jugador ‘menos conocido’ del Mundial a ser el más viral. ¿A qué se debió? El influencer argentino, Valen Scarini ‘elscarso’, invitó a sus seguidores a darle like, comentar y seguir el perfil en redes sociales de Tim Payne, defensa de Nueva Zelanda.

¿Cuál fue el resultado? La cuenta de Instagram del jugador pasó de 4,715 seguidores a más de 700 mil.

¿A quién superó? El impacto de este llamado hizo que el número de seguidores del jugador del Wellington Phoenix rebasara los seguidores del ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, así como a la estrella de los All Blacks, Ardie Savea, y al propio influencer.

“Me preguntaba por qué mis redes estaban explotando y encontré tu publicación, hermano. ¡Gracias por el cariño! Gracias, hermano”, dijo Tim Payne a Scarini.

Por su parte, ‘elscarso’ publicó un video en el que menciona que la petición se “salió de control” porque no sólo aumentaron los seguidores del jugador, sino también los likes en sus publicaciones.

“Todo el mundo está compartiendo la foto de Tim Payne en el álbum. Nuestro querido Tim ya sabe de esto. Le mandé un mensaje y me dijo que no sabía de dónde venían tantas interacciones. Después vio el video y está muy agradecido. Imagínense esta locura y todavía no arrancó el Mundial, eso sí, ya lo podremos ver en acción”, dijo.

Para que esto tenga un plus, el influencer sugirió ponerle un apodo al jugador, por lo que pidió a sus seguidores que dejaran el ‘mote’ en la caja de comentarios.

“Esto apenas arranca; sin duda es el jugador de la Copa”, señaló.

EL JUGADOR FUE VIRAL EN PLENA PANDEMIA DEL COVID

Tim Payne ya fue viral en 2020, pero no por un tema de redes sociales, sino por el hecho de que rompió la cuarentena en Australia durante la pandemia del covid y, según reportes, fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol por llevarse un carrito de golf para dar una vuelta con un compañero de equipo. Fue multado con 498 dólares por un tribunal de Sidney.

El jugador está en la lista de la selección de Nueva Zelanda para disputar el Mundial 2026.

LOS PARTIDOS DE NUEVA ZELANDA EN EL MUNDIAL 2026: