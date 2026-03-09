Todavía hay fe: El conmovedor llanto de un fan de Santos tras vencer su mala racha

Santos Laguna ha vivido bajo la tensión en los últimos años por el decreciente nivel y trabajo futbolístico que lo han orillado al lado más oscuro de su historia.

Por lo mismo, han padecido la ausencia de público en su estadio. La de Torreón era una afición siempre fiel y pujante, como lo son para trabajar, pero han quedado tan dececpionados que se alejaron de lo que más querían y eso era el equipo.

Ni hablar de los fanáticos que llegaron a cosechar en las bellas épocas de títulos, a finales de los años 90 y durante varios torneos entre 2010 y 2018.

Los buenos tiempos del Santos Laguna con jugadores importantes (Mexsport)

Algo se quebró en Santos que las cosas cambiaron de caracter sin que hayan podido enmendar el rumbo.

EL PEOR, PERO SU AFICIÓN LE TIENE FE

Sinmplemente este torneo, hasta la fecha 10, eran el único equipo que no había ganado y llegó al campo de Tijuana como víctima segura, sin embargo, dieron la sorpresa al vencer 1-2 con goles de Ezequiel Bullaude y Alberto Ocejo en el minuto 95, de forma dramática y con los nervios a punto de reventarse porque además les habían anulado un gol.

Un pequeño aficionado que tiene mucho cariño por el Santos Laguna fue captado en su hogar llorando cuando les anulan un gol, pero de pronto, se da cuenta, avisado por sus padres, que anotó Ocejo y es cuando se levanta feliz a festejar.

El pequeño, con lágrimas corriendo por las mejillas, es cargado por su padre mientras ve la primera victoria de su equipo en el torneo, de forma sufrida.

El pequeño oriundo de Torreón, escucha como a su alrededor hay aplausos y le dicen que se alegre, pero no puede con el sentimiento y oculta el rostro en su camiseta del Santos, un equipo que aunque hace sufrir a su afición, sigue contando con el cariño de su gente hasta en los peores momentos.