El video del que todos hablan: técnico del América celebró eufórico un gol que no contó

El clásico femenino del futbol mexicano fue ganado por las Chivas en este primer semestre de 2026, pero como suele suceder tuvo sus tintes de polémica, no sólo en la parte arbitral con decisiones subjetivas que afectaron a las Águilas, sino por los festejos en las bancas.

En un punto álgido del encuentro, con los constantes roces en las bancas, el técnico del América, Ángel Villacampa, festejo de forma excesiva con movimientos burdos hacía la zona del Guadalajara, como si corriera desaforado, moviendo piernas y brazos al mismo tiempo, pero pronto se le acabó el encanto. Al darse la vuelta, se enteró que el gol había sido anulado y comenzó la reclamación.

Esto al mismo tiempo sirvió de catarsis para los del Guadalajara que ya estaban a punto de irse en reclamos a la banca del América, pero al ver que estaba anulado el gol, se quedaron tranquilos.

Contra Villacampa en las redes

Muchos aficionados de las Águilas, que ya cada vez tienen menos paciencia con Villacampa, quien ha perdido varias finales y sólo ha entregado un título, comenzaron a tundirlo en redes.

"Villacampa peleando con Contreras (técnico de las Chivas) por ver quien es el técnico más pende... de la Liga MX... y ganó".

El festejo del técnico de Chivas que caló hondo

Para entender este comportamiento de Villacampa se tiene que rebobinar la cinta. En septiembre de 2025, las rojiblancas ganaron en la cancha del Ciudad de los Deportes y el técnico Antonio Contreras hizo un baile con las manos abiertas y las piernas elongadas.

Muchos lo tomaron a burla y provocación, no obstante, el entrenador manifestó que era la algarabía desbordada y que no había sido con el afán de enganchar en ira al rival. Pero lo cierto es que escarbó en la herida de las Águilas y en especial de Villacampa.

En la reciente edición jugada el 10 de marzo, Villacampa trató de emular los movimientos de Contreras y por poco le sale, hasta que advirtió que estaba anulada la anotación.

Y lo peor para ellos, es que Contreras, al final del juego, hizo su famoso baile para alegrar más a sus fanáticos.