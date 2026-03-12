De a 350 pesos: La polémica playera de los Rayados que se volvió viral por las razones equivocadas

Monterrey no la está pasando nada bien ni en la cancha ni en el entorno. Las cosas que han sucedido con los malos resultados, la derrota en el Clásico Regio y la falta de actitud de los jugadores se ha combinado con una pésima campaña de su departamento de marketing.

El departamento de marketing de Monterrey lanzó una prenda económica bajo el lema "100% Rayado", pero el diseño minimalista desató una ola de memes.

En un movimiento que buscaba acercar productos oficiales a un precio accesible, el Club de Futbol Monterrey se encuentra en medio de la crítica tras el lanzamiento de una playera blanca que ha dejado a más de uno confundido. No es un jersey, no es una edición de colección, es una camiseta de algodón con una frase que, para muchos, se quedó corta.

La prenda en cuestión es totalmente blanca, con una tipografía sencilla en color azul o negro que reza: "100% RAYADO". Creada directamente por el departamento de marketing del club, su precio de 350 pesos pretendía ser el gancho principal. Sin embargo, en la era de los diseños detallados y las colaboraciones con marcas internacionales, la propuesta fue recibida con incredulidad.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Desde comparaciones con uniformes escolares hasta plantillas de diseño básico de Word, los aficionados han cuestionado si realmente hubo un proceso creativo detrás de la pieza.

CAMISETA DE TIANGUIS

En plataformas como X y Threads, los usuarios han sido implacables. "¿Esto es real o es una broma de mal gusto?", comentaba un usuario, mientras otros compartían imágenes de playeras similares encontradas en mercados locales a una fracción del precio.

Anthony Martial saliendo en camilla del partido. Todo le sale mal a Rayados. Mexsport

Otros señalaron que la ejecución de la prenda parece más un descuido que una estrategia de marca seria. La crítica principal radica en que, para una institución que presume ser de las más poderosas y elegantes del continente, un diseño tan plano se siente fuera de lugar.

A pesar de las burlas, existe un sector que defiende la iniciativa basándose únicamente en el costo. En un mercado donde los jerseys oficiales superan fácilmente los 1,800 pesos, una opción de 350 pesos con el sello oficial es, al menos, una alternativa.