¡Santos vuelve a ganar como visitante en Liga MX luego de 2 años y 34 partidos!

Después de 2 años, y 34 partidos de visitante en Liga MX, Santos derrotó 1-2 a Xolos en campo ajeno, sumó su primer victoria en el Clausura 2026 y toma un respiro luego de un torneo de pesadilla; se mantiene como último lugar en la tabla de posiciones.

La última vez que Santos había ganado de visitante nos hacía voltear al 1 de marzo de 2024, cuando se impusieron 0-1 a Querétaro en la cancha del Estadio Corregidora. A partir de ese momento, transcurrieron 34 partidos en campo ajeno para volver a intentar un triunfo lejos de La casa del dolor ajeno.

Xolos y Santos se encuentran en los últimos puestos del Clausura 2026 en la Liga MX. Mexsport

Sin la presencia de Gilberto Mora, Xolos buscaba el arco rival sin ideas claras y, enfrentándose a un equipo lagunero que no había conseguido el triunfo en las primeras nueve jornadas, Santos salía como víctima a la cancha sintética del Estadio Caliente.

Xolos 0-1 Santos

Fue hasta el minuto 53 cuando Ezequiel Bullaude apareció dentro del área para aprovechar el balón cedido con la cabeza de Lucas Di Yorio, controlando de pierna derecha y definiendo con sutileza frente a José Antonio Rodríguez, poniendo el gol del triunfo parcial y soñando con romper una racha de 34 partidos sin victoria como visitante.

Xolos 1-1 Santos

Los minutos transcurrían en el terreno de juego y los locales sufrieron la expulsión de Jackson Porozo (59’), sin embargo, las modificaciones enviadas por Sebastián Loco Abreu funcionaron para que Alejandro Gómez cruzada su disparo a segundo poste para que el balón se colara al fondo de las redes luego de estremecer el metal lagunero (72’).

Xolos 1-2 Santos

Queriendo imponer condiciones y yendo al frente, Santos sufrió un gol anulado en el tiempo de compensación, sin embargo, Alberto Ocejo no bajó los brazos y en el 90+10’ apareció dentro del área para empujar el balón al fondo de las redes y terminar una racha de 34 partidos y más de 2 años sin imponerse como visitante en la Liga MX; pese a ello, se mantienen en el fondo de la tabla de posiciones.

Sus partidos de la Jornada 11 en el Clausura 2026 de Liga MX

Para la Jornada 11 del torneo, tanto Santos como Xolos jugarán de visitante y partirán como víctimas para llevarse los tres puntos, lo que generaría alejarse -aún más- de los equipos que contienden por un puesto de cara a la Liguilla:

Chivas Vs Santos / sábado 14 de marzo, 17:07 horas - Estadio Akron.

León Vs Xolos / sábado 14 de marzo, 19:00 horas - Estadio Akron.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Santos se mantiene como último de la tabla general de Liga MX, mientras que Xolos está fuera de los puestos de Liguilla. Mexsport

BFG