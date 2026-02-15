Mazatlán rompe racha de 10 juegos sin ganar y remonta a Santos en el TSM

Mazatlán rompió su maldición y lo hizo, de visitante, y viniendo de atrás. Los Cañoneros se impusieron 2-1 a Santos Laguna en el Estadio TSM Corona, en el cierre de la Jornada 6 del Clausura 2026, para cortar una racha de 10 partidos sin ganar y encender una pequeña luz en medio de una profunda crisis.

El equipo de Sergio Bueno no solo llegaba con cinco derrotas en el presente torneo, sino que arrastraba otros cinco encuentros sin victoria desde el certamen anterior, con saldo de dos empates y tres derrotas. El penal de Lucas Di Yorio al minuto 17 parecía confirmar que la noche volvería a ser larga para los sinaloenses.

Pero esta vez fue distinto. Santos Laguna abrió el marcador tras una falta de Sebastián Santos sobre Kevin Palacios dentro del área. Di Yorio no falló desde los once pasos y puso el 1-0 con disparo raso pegado al poste izquierdo. Los laguneros tomaban ventaja y parecían tener el control, aunque Mazatlán ya había avisado con remates de Omar Moreno y Mauro Zaleta.

El empate llegó antes del descanso. Al 43, Facundo Almada apareció en el centro del área para definir con disparo rastrero y silenciar el TSM. El 1-1 premió la insistencia visitante y dejó tocado a un Santos que apenas suma un punto en el torneo.

En el complemento, el partido se volvió de ida y vuelta. Cristian Dájome estrelló un disparo en el travesaño al 50 y Santos rozó el segundo, pero el golpe definitivo lo dio Mazatlán. Al 53, Mauro Zaleta recibió dentro del área y definió con zurdazo para el 2-1 definitivo.

Fue un triunfo que cambia el ánimo, aunque no borra el contexto. Mazatlán dejó el último lugar y celebró su primera victoria del Clausura, pero el horizonte sigue incierto. El club afronta su último torneo en la Liga MX antes de mudarse a la Ciudad de México para convertirse en el Atlante a partir de julio.

Y mientras Mazatlán respira, Santos Laguna profundiza su crisis. El conjunto lagunero cayó al último lugar de la tabla general, se quedó con apenas 1 punto en 6 jornadas y ahora es el único equipo del Clausura 2026 que aún no conoce la victoria. La derrota en el TSM no solo dolió por dejar escapar la ventaja, sino porque confirma el complicado momento deportivo que atraviesa el club

Al final del juego, la afición lagunera castigó con un severo abucheo a un equipo que parece ya tocó fondo.

Quizá este resultado marque el inicio de un repunte de Mazatlán. O quizá quede como una de las últimas victorias en la historia de la franquicia en el puerto.

Lo cierto es que, después de 10 partidos sin ganar, Mazatlán volvió a celebrar. Y lo hizo remontando.