"Todavía estoy temblando": "Checo" Pérez urge a Cadillac a eliminar vibraciones

Sergio “Checo” Pérez no quiere poner más presión adicional a Cadillac que la que tiene cualquier equipo nuevo, especialmente cuando hay una marca automotriz reconocida como General Motors detrás del proyecto, pero para él es necesario dejar atrás lo sucedido en Australia.

Cuando “Checo” Pérez cruzó la meta en el Albert Park el pasado fin de semana concretó el primer objetivo de que, al menos uno de los dos coches, finalizara la carrera.

“No muchos autos lograron llegar al final, y nosotros lo hicimos”, expresó el mexicano al hablar este jueves en Shanghái de cara a la primera carrera sprint de la temporada 2026 en China, un momento que considera será crítico en las aspiraciones, especialmente por el poco tiempo en pista antes de afrontar la calificación para la carrera corta y la sprint del sábado por la mañana.

Pérez enfatizó que para avanzar será necesario eliminar vibraciones en el chasis, una situación que provocó los retrovisores se desprendieran el viernes en Australia y que él mismo aún sigue sintiendo.

“Parte de nuestro rendimiento se vio afectado por la cantidad de vibraciones que tuve desde la primera vuelta. De hecho, todavía estoy temblando por el fin de semana”, expresó el integrante de Cadillac.

Pérez no quiere dejar de lado que lo obtenido en Australia “es un primer objetivo cumplido”, pero también es enfático en que la situación no puede ser conformista porque “se trata de reducir esa brecha carrera tras carrera”.

El enfoque del mexicano sigue siendo el mismo del inicio de temporada señalando que las primeras carreras “sabía que sería un comienzo difícil”, pero lo que lo motiva es la posibilidad de “seguir progresando”. Ante esto, lo único que espera es ver el balance de final del año, aunque también no quiere caer en una zona de confort.

“Siempre dije que no importa dónde empecemos, sino cuánto progreso seamos capaces de lograr en los próximos meses”, finalizó.