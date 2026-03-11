¿México aún tiene posibilidades de ir al beisbol de Juegos Olímpicos? Te explicamos cómo…

HOUSTON. México quedó eliminado en la fase de grupos del Clásico Mundial de Beisbol 2026, un resultado que no solo significó despedirse del torneo, sino también perder su primera oportunidad de clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El camino parecía claro. El Clásico Mundial otorgaba dos boletos olímpicos para selecciones del continente americano, sin contar a Estados Unidos, que ya tiene su lugar asegurado como país anfitrión. Para conseguir uno de esos cupos, la novena mexicana necesitaba terminar como uno de los dos mejores equipos de América en el torneo, algo que finalmente no ocurrió tras quedarse fuera antes de los cuartos de final.

De esta forma, mientras Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Canadá continúan en la pelea dentro de la ronda de eliminación directa del torneo, México tendrá que esperar otros escenarios para mantener viva la ilusión olímpica.

El torneo de beisbol en Los Ángeles 2028, de momento, está programado para disputarse con solo 6 selecciones, el mismo formato que se utilizó en Tokio 2020, la última vez que este deporte formó parte del programa olímpico.

Justamente en esos Juegos Olímpicos México ya logró su primera participación en beisbol, después de conseguir su boleto al ganar el Premier12 de 2019, un torneo internacional organizado por la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol en el que tampoco participan jugadores de Grandes Ligas.

Sin embargo, todavía existe una posibilidad, aunque dependerá de decisiones que se tomarán fuera del diamante.

A finales de este año expira el convenio colectivo entre la Major League Baseball y la Asociación de Peloteros, y dentro de las negociaciones del nuevo acuerdo se discutirá una idea que podría cambiar el panorama, detener la temporada de Grandes Ligas durante aproximadamente 2 semanas en 2028 para permitir que los jugadores de MLB participen en los Juegos Olímpicos.

Si ese escenario se concreta, también podría revisarse el formato del torneo olímpico, incluyendo la posibilidad de ampliar el número de selecciones participantes.

Un cambio así abriría una nueva puerta para países como México, que quedarían nuevamente en la pelea por un lugar en el torneo olímpico.

Por ahora, la realidad es que la eliminación en el Clásico Mundial dejó al equipo mexicano fuera de la vía directa hacia Los Ángeles 2028. Pero en el beisbol internacional, y especialmente en las negociaciones entre ligas y federaciones, todavía pueden surgir oportunidades inesperadas.

Y en esa posible expansión del torneo olímpico, México aún podría encontrar una última oportunidad para regresar al escenario olímpico.