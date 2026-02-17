Santos despide al técnico y da ultimátum a jugadores tras crisis

La crisis por la que atraviesa Santos Laguna ya tuvo sus primeras consecuencias. El técnico Francisco Rodríguez Vilchez fue despedido, así como el Director de Gestión Deportiva. Además, se lanzó un ultimátum a los jugadores tras la derrota ante Mazatlán y ser últimos de la tabla general del Clausura 2026, con tan sólo un punto de 18 posibles.

“Hoy se termina la medianía. El que no esté dispuesto a representar lo que esta tierra representa, no tiene cabida aquí, tenemos muy buenos jugadores, pero no tenemos equipo. Tenemos miedo y el que no está dispuesto a perder, no está preparado para ganar, así de simple”, señaló Alejandro Irraragori, presidente del Consejo de Administración.

Santos también dio ultimátum a jugadores Mexsport

Aleco Irarragori Kalb, presidente del equipo, anunció el cese del técnico, así de Braulio Rodríguez en la Dirección de Gestión Deportiva.

¿QUIÉN SERÁ EL NUEVO TÉCNICO DE SANTOS LAGUNA?

Por el momento, Omar Tapia vivirá un interinato hasta que finalice el Torneo Clausura 2026. “Por el momento vamos a vivir este torneo y cerrar de la mejor forma”, señaló Irarragori Kalb.

Omar Tapia lleva más de 20 años de vida en esta institución, ha pasado en distintas facetas, alguien comprende la Laguna bastante bien. En las próximas horas se anunciará quién será su Cuerpo Técnico.

Alejandro Irarragori admitió la máxima responsabilidad.

EN SANTOS PERDIERON LA IDENTIDAD: ‘NO VI UNA CARA LARGA’

Alejandro Irarragori compartió que viven momentos difíciles y llenos de reflexiones, comparten el sufrimiento que vive su afición, a la cual no tienen nada que reprochar. Afirmó que se tienen que comprometer a regresar satisfacciones a su público.

“No es la primera crisis que me toca enfrentar, no es la primera vez que hemos perdido la identidad. Hace 20 años llegué aquí y sentí un equipo que no estaba conectado con sus raíce. Una de las cosas más difíciles de esta vida es lidiar con lo regular. Creo que esta pérdida de identidad sucede desde hace 3.5 años, hace siete torneos”, indicó.

Alejandro Irarragori consideró que si ya se normalizó perder, están metidos en un problema muy grande Mexsport

Tras la derrota por 1-2 del pasado domingo ante Mazatlán, Alejandro Irarragori reveló que un día después no se encontró con caras largas y consideró que normalizó perder.

“El lunes que llegué temprano, después de la desgracia del domingo, me tocó encontrarme con gente en el elevador y lo que vi es ‘se me hace que estas personas no están comprendiendo dónde están trabajando’ porque no vi una cara larga, ya se acostumbraron, ¿acostumbrarte a perder? Salir de eso es terrible. Ya se normalizó el perder, estamos metidos en un problema muy grande”, apuntó.