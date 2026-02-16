Ryan Reynolds y Hugh Jackman virales tras el sorteo de FA Cup: Wrexham va por el Chelsea

El fenómeno del Wrexham AFC no conoce límites y su última hazaña ha vuelto a poner a Hollywood a los pies del fútbol galés. Tras el sorteo de la quinta ronda de la FA Cup celebrado este lunes, el equipo propiedad de Ryan Reynolds y Rob McElhenney quedó emparejado con el Chelsea FC, un gigante de la Premier League y que servirá como un ensayo para conocer su potencial si logran el ascenso para la próxima temporada.

La noticia no solo sacudió las redes sociales, sino que generó una reacción viral de los protagonistas de Deadpool & Wolverine.

Ryan Reynolds y su inseparable amigo Hugh Jackman compartieron un video en tiempo real reaccionando al momento en que descubrieron al siguiente rival del equipo de Deadpool. En el clip, que ya acumula millones de reproducciones, se observa a ambos atentos a una tablet. Cuando se confirma que el Chelsea visitará el mítico Racecourse Ground, Reynolds estalló en una mezcla de shock y euforia.

“¡Espera, espera… estamos de locales contra Chelsea!”, exclamó el actor canadiense, cubriéndose la boca mientras soltaba varios insultos de alegría. Por su parte, Jackman, con una sonrisa, le recordó: “Eso es exactamente lo que querías”.

Para el Wrexham, esta será la primera vez que disputan la quinta ronda del torneo desde 1997. Recibir a los ocho veces campeones de la FA Cup no es solo un reto deportivo, sino la confirmación de que el club está listo para las grandes ligas.

El sueño de la Premier League: Las posibilidades de ascenso

El enfrentamiento ante el Chelsea llega en un momento crucial de la temporada para el equipo dirigido por Phil Parkinson. El Wrexham está en plena lucha por alcanzar su gran objetivo: tras tres ascensos consecutivos, actualmente compite en la Championship (segunda división de Inglaterra) y se encuentra en plena lucha por subir a la Premier League.

El Wrexham ocupa el 8.º puesto de la tabla general y se encuentran a solo 1 punto de distancia del Derby County, que ocupa la sexta posición, el último puesto que otorga el derecho a pelear por el ascenso mediante el sistema de play-offs.

Si bien el Chelsea de Liam Rosenior llega en un estado de forma impecable, el Wrexham confía en la mística de su estadio local. Un resultado positivo ante los "Blues" no solo sería una de las mayores sorpresas en la historia de la competición, sino el impulso anímico definitivo para asaltar los puestos de ascenso directo o asegurar un lugar en los play-offs para buscar la Liga Premier.