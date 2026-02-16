Benoit Richaud: El "Rey del armario" y la mente maestra tras el éxito de Donovan Carrillo

Aunque algunos apenas lo han reconocido en las imágenes de televisión o redes sociales, lo cierto es que el nombre del francés Benoit Richaud es una institución dentro del patinaje artístico, y si bien ahora se ha hecho famoso por el constante cambio de uniformes con diferentes banderas, esto no es nuevo para el conocido como “Rey del armario”.

Richaud ha estado presente en los Juegos Olímpicos Milano-Cortina siguiendo las hazañas de sus pupilos, los diversos patinadores artísticos. Ahora, su imagen se ha proyectado más porque la gente ha creado videos mostrando cómo se cambia de una chaqueta a otra en segundos, portando banderas diferentes.

En una disciplina donde la lealtad suele ser a una sola bandera, Richaud rompe el molde. Durante las finales de patinaje artístico, se le ha visto despojarse de la chamarra blanca con rojo de Georgia tras apoyar a Nika Egadze, para aparecer solo catorce segundos después luciendo el plumas celeste de Estados Unidos junto a Maxim Naumov.

Esta dinámica no es un simple truco publicitario. Richaud supervisa a 16 patinadores de 13 nacionalidades diferentes en estos Juegos, esto ha incluido al mexicano Donovan Carrillo, quien alcanzó la final. Para él, vestir los colores de cada atleta es una forma de respeto hacia su cultura y singularidad. "Los Juegos Olímpicos son un momento especial en el que se deben apreciar las identidades de cada deportista", explicó.

Donovan Carrillo y la libertad creativa con Richaud

Richaud también tiene una conexión con México gracias al trabajo que ha tenido con Donovan Carrillo. El coreógrafo francés fue el encargado de diseñar el programa de patinaje libre para el oriundo de Zapopan, enfocándose en potenciar la esencia latina y el carisma que caracteriza al patinador azteca.

Carrillo ha expresado su gratitud por el enfoque respetuoso del francés, señalando que, a diferencia de otros preparadores, Richaud no intenta imponer un molde rígido. Por su parte, Richaud ha destacado en el pasado que Donovan Carrillo cuenta con grandes cualidades: “No se trata del nivel del patinaje, sino de su personalidad. Tiene algo natural que atrae a la gente. Tiene luz cuando empieza a moverse, a bailar, cautiva a la gente", dijo en el pasado.

¿Quién es Benoit Richaud?

Nacido en Aviñón en 1988, Benoit Richaud tuvo una carrera como patinador de danza sobre hielo que él mismo describe como "discreta", retirándose en 2009 tras no superar el séptimo puesto en mundiales júnior. Sin embargo, su verdadera genialidad emergió detrás de la barda. Hijo de un DJ y una bailarina, Richaud es un autodidacta que fusiona el deporte con conceptos de la filosofía y el arte moderno, citando influencias de Matisse y Van Gogh.

Desde que comenzó a entrenar en 2013 (iniciando con sesiones para una abuela de 70 años), su ascenso fue meteórico gracias al "boca a boca". Hoy, galardonado como el Mejor Coreógrafo del Mundo por la ISU en 2024 y 2025, sus servicios pueden facturar hasta 10,000 euros por rutina.