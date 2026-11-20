En un duelo que en el pase parecía de tramite para el Porto, el conjunto de los Dragones sufrió hasta el último segundo y venció al USC Paredes de la tercera división en tanda de penales. En esta ocasión Santiago Gimenez no recibió la oportunidad de ser titular en la Copa como si ocurrió en rondas pasadas.

'Santi' ingresó al terreno de juego al minuto 45’ tomando el lugar de André Silva justo al medio tiempo cuando el marcador aún estaba a favor de los Dragones. Sin embargo, una vez más el ‘Bebote’ se fue en blanco pese a disputar toda la segunda mitad y ambos tiempos extras.

Autogol increíble de Porto

Cuando parecía controlado, aun autogol antológico complicó todo al Porto. Un disparo que no llevaba peligro fue rechazado al centro del área chica por el arquero, el esférico cayó en los pies de Francisco Moura, quien de manera inexplicable dio un pase a la red de su propia portería al 56’.

Ese autogol fue un golpe anónimo del que Porto no se pudo levantar y jugando en casa fue incapaz de sacar la victoria en tiempo reglamentario ni tampoco en tiempo extra.

Gimenez responde en tanda de penales

Ya en la tanda de penales, Santiago Gimenez tomó la responsabilidad de cobrar el primero de la tanda para el Porto y pese a que el arquero rival alcanzó a tocar el balón, la potencia del tiro del mexicano logró que se fuera al fondo de las redes.

Al final la categoría pesó desde los once pasos y Porto se llevó la victoria en tanda de penales por marcador de 4-2.