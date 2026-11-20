Movimientos en la cúpula de Coapa a tan solo días de que arranque la Liguilla, pues todo apunta a que el Club América traerá de regreso a un importante directivo que tomará la presidencia operativa de inmediato y viene directo de otro club importante de la Liga MX.

De acuerdo a información revelada por Gibran Araige, Carlos Valenzuela dejó de ser vicepresidente ejecutivo de Tigres, club en el que estuvo poco más de siete años y vuelve al América, institución donde comenzó su carrera dentro del futbol mexicano del 2012 al 2019.

Hasta el momento no se han revelado las razones de su salida de Tigres, sin embargo se especula que se debe a una reestructura en los altos mandos del club. Mientras tanto en Coapa no pierde el tiempo y los reportes indican que Valenzuela reportará el próximo 1 de diciembre con las Águilas.

Carlos Valenzuela en su etapa como vicepresidente ejecutivo de Tigres MEXSPORT

¿Cuál será el puesto de Carlos Valenzuela en América?

Luego de terminar su ciclo e Tigres, Carlos Valenzuela regresará después de ocho años a Coapa y lo hará como nuevo presidente operativo del Club América, un puesto que fue clave para el tricampeonato de las Águilas y que se encontraba vacante desde hace algunos meses atrás.

En julio del 2026, Héctor González Iñárritu dejó dicho puesto luego de ostentarlo durante cuatro años, esta decisión fue tomada por Controladora Deportiva Águilas, entidad que maneja al Club América y el Estadio Banorte y que tiene como director general a Ferran Reveret, exdirectivo del FC Barcelona.

Santiago Baños se mantiene firme en América

Pese a este importante movimiento en los puestos más importantes de la institución, es importante señalar que la llegada de Carlos Valenzuela no implica la salida de Santiago Baños del Club América, quien se mantendrá como presidente deportivo del equipo.

Valenzuela estará a la par de Santiago y ambos tendrán voz y voto importantes en las decisiones del club, tal como sucedía con Iñárritu.