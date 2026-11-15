Santiago Gimenez lleva más de 3 años sin marcar un gol oficial con México

La sequía goleadora de la Selección Mexicana sigue siendo el talón de Aquiles del proceso. A pesar de los títulos y de la participación en el Mundial de 2026, el Tricolor continúa sin un delantero que garantice regularidad y contundencia en los momentos decisivos.

El problema no es nuevo, pero se ha vuelto cada vez más evidente conforme avanzan los ciclos competitivos y aunque el cuerpo técnico volvió a depositar confianza en Santiago Gimenez, el delantero del Porto sigue sin ser la solución que se esperaba.

Su rendimiento con el Tri dista mucho de lo que ha mostrado en Europa, y cada convocatoria termina reforzando la misma duda: ¿Puede ser el referente ofensivo que México necesita?

Santiago Gimenez con la Selección Mexicana MEXSPORT

Hace tres años, el último gol oficial de Santi Gimenez con el Tri

Santiago Gimenez volvió a ser titular con la Selección Mexicana en el reciente partido ante Jamaica y, una vez más, se marchó sin anotar.

El delantero disputó 71 minutos en la derrota de Kingston y, a pesar de tener oportunidades claras, no logró romper su sequía. Con esa actuación, el ‘Bebote’ extendió a 19 los encuentros consecutivos sin marcar en competiciones oficiales.

Su último gol oficial con el Tricolor se remonta al 16 de julio de 2023, cuando en el minuto 88 de la Final de la Copa Oro ante Panamá definió el 1-0 que le dio a México su noveno título del torneo.

Aquella anotación, lograda apenas tres minutos después de haber ingresado de cambio, parecía el punto de inflexión de su carrera internacional. Más de tres años después, ese sigue siendo su único tanto decisivo en un partido oficial.

En total, Gimenez suma 55 partidos con la Selección Mexicana, en los que ha marcado apenas seis goles (dos de ellos oficiales y cuatro en amistosos).

Desde la final de 2023 ha disputado Nations League, Copa América, Copa Oro 2025 y el Mundial sin volver a celebrar en competición oficial, una cifra que lo deja muy lejos de la cuota goleadora que se esperaba de él.

Estadísticas de Santi Gimenez con el Tri